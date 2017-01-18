Hükümet Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevlerini erteledi

İstanbul, 18 Ocak () - Hükümet, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iki işyerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararını 60 gün ertelendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, Asil Çelik'in Bursa Orhangazi ile Çayırova'da Taysad Organize Sanayi "adreslerinde kurulu işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından alınmış grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.