Hükümet Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevlerini erteledi (2)

(Sendikanın açıklaması eklendi)

İstanbul, 18 Ocak () - Hükümet, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iki işyerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararını 60 gün ertelendi; sendika tepki gösterdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, Asil Çelik'in Bursa Orhangazi ile Çayırova'da Taysad Organize Sanayi "adreslerinde kurulu işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından alınmış grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi. Birleşik Metal-İş Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, 674 işçinin çalıştığı Asil Çelik işyerinde "40 yıldır örgütlü" oldukları belirtilerek, "Hukuki olarak ertelenme olarak ifade edilen bu durumun ne yazık ki aslında fiili olarak yasaklanma anlamı taşıdığı tüm kamuoyunca çok iyi bilinmektedir" denildi ve şöyle devam edildi: "Hükümet işçinin evine götüreceği ekmeği işverenin insafına bıraktı" "Ne yazık ki işçilerin ekmeğini ve çalışma koşullarını doğrudan ilgilendiren ve evrensel

anlamda tartışılamayacak bir hak olan özgür toplu sözleşme düzeni, bu kararla bir kez daha zedelenmiştir. Sendikaların iradesine ve hak alma mücadelesine müdahale olarak nitelenebilecek bu yönteme son yıllarda sıkça başvurulması, özellikle de sendikamızın almış olduğu grev kararlarının bu yöntemle engellenmesi, başta üyelerimiz olmak üzere tüm sendikal hareketin mücadelesine zarar vermektedir. Aylardır süren görüşmeler neticesinde üyemiz olan Asil Çelik işçilerini tatmin edebilecek bir teklifle karşılaşsaydık, grev kararına gerek kalmadan sözleşme imzalanırdı. Ancak aylardır süren görüşmelerden istenen ve beklenenden çok uzak bir durumun ortaya çıkması neticesinde grev kararı alınmıştır. Ne yazık ki AKP hükümeti, sendikamızın pazarlık gücünü tamamen elinden almış, işçinin evine götüreceği ekmeği ve kaderini işverenin ve Yüksek Hakem Kurulunun insafına bırakmıştır. Sendikamız Birleşik Metal-İş’in, tüm bu engellemelere rağmen gerek üyelerimizin gerekse işçi sınıfının ortak çıkarları adına mücadeleyi sürdüreceğinin tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz."