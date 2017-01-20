Hükümet Birleşik Metal-İş'in bir grevini daha erteledi

İstanbul, 20 Ocak () - Hükümet, Birleşik Metal-İş'in Asil Çelik'ten sonra, Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası'na (EMİS) üye işyerlerindeki grevini de erteledi.

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Sendikamızın örgütlü olduğu GE Grid Solution, ABB Elektrik, Schneider Enerji ve Schneider Elektrik işletmelerine bağlı fabrikalarda bu sabah 2200 üyemizin tam katılımıyla başlattığımız grevimiz öğlen saatlerinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ertelendi (yasaklandı)" denildi ve şöyle devam edildi: "Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyecektir" "Hükümet, iki gün önce Asil Çelik’te de aynı kararı alarak işçilerin en temel hakkı olan grev hakkının kullanımı ortadan kaldırmıştı. Bugün de benzer karar işveren sendikası EMİS bünyesindeki fabrikalarda çalışan üyelerimizin başlattığı grev için alındı. Bilinmelidir ki metal işçileri, Hükümet tarafından artık bir alışkanlık haline getirilen bu hukuksuzluğa boyun eğmeyecektir. Hükümet ve işverenlerin kol kola işçilerin haklarını ortadan kaldırmaya yönelik saldırılarına karşı mücadelemiz devam edecektir. Grevimizin ertelendiği EMİS’e bağlı fabrikalarda işçiler pazartesi gününe kadar işbaşı yapmayacaktır. Artık canımıza tak eden grev yasağı dayatmasına karşı sendikamız, EMİS işyerlerinde mücadelenin nasıl sürdürüleceğinin kararını her zaman olduğu gibi yine işçilerle birlikte alacaktır." Grev dört işyerinde birden başlayacaktı Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan dün yapılan açıklamada da, "Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) arasında 2,200 işçiyi kapsayan 7 Eylül 2016’dan bugüne devem eden grup toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Sendikamız 26 Aralık 2016 tarihinde GREV Kararı almış ve 20 Ocak 2017 tarihinde Grev uygulamasının başlayacağını ilan etmişti" denilmişti. "Üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak" Grev Kararı’nın ardından EMİS işverenleri ile bir dizi görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak, üyelerimizi tatmin edecek bir noktaya ulaşılamadı. En son, bugün devam eden müzakerelerden de bir sonuç alınamadı" denilmiş ve şöyle devam edilmişti:

"Sendikamız ve üyelerimiz, dün ve bugün EMİS ile yapılan görüşmelerin sonucunda verilen ücret zammı tekliflerini aralarında değerlendirdi ve verilen zammın üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olması nedeniyle Grevin uygulanması yönünde karar verildi. Sendikamız, GE Grid Solution, ABB, Schneider Enerji, Schneider Elektrik işyerlerinde yarın sabah saat 10:00’da grev’e başlayacak." Hükümet Asil Çelik grevini erteledi Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye bağlı iki işyerinde aldığı grev kararı ise Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendi. Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararında, Asil Çelik'in Bursa Orhangazi ile Çayırova'da Taysad Organize Sanayi "adreslerinde kurulu işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından alınmış grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.