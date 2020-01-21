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Hububatta 12 ayda 7 milyar dolarlık ihracat

EKONOMİ 21.01.2020, 09:59
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Hububatta 12 ayda 7 milyar dolarlık ihracat
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2019 yılında 205 ülkeye yaklaşık 7 milyar dolarlık ürün ihraç ettiklerini söyledi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, bu yıl elde ettikleri ihracat gelirini açıkladı. Birlik olarak ihracata çok önem verdiklerini söyleyen Okutur, nitelikli alım heyetlerindeki son durum ve Hyve Group tarafından bu yıl 28’inci kez düzenlenecek olan WorldFood İstanbul Fuarı’nın önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

YILSONU İHRACATIMIZ 7 MİLYAR DOLAR

2019 yılını 7 milyar dolarla kapattıklarını hatırlatan Okutur, “2023 için 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bu yönde çok hızlı yol alıyoruz. Bu hedefi daha kısa sürede yakalayacağımızı umuyorum. En çok ihracat yaptığımız ülkeler, ABD, Irak ve Suriye, birlik olarak en çok şekerli, unlu mamuller ve çikolatalı ürünlerin ihracını yapıyoruz” dedi.

ÜRÜNLER 205 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Birliğin 2 binden fazla üye firması olduğunu aktaran Okutur, “Şu anda 205 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üyelerimizin hedefleri dünyanın her yerinde olmak ve ihracatlarını artırmaktır. Biz de üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Bunun için birlik olarak tertiplediğimiz dünya çapında birçok fuar var. Fuarlardan iyi geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.  

“NİTELİKLİ ALIM HEYETLERİNİ ÜLKEMİZE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu yıl da ihracatta hedef ülkelerin Orta ve Latin Amerika olduğunu söyleyen Haluk Okutur, “Nitelikli alım heyetlerine önem veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinin alım heyetlerini ülkemize davet ediyoruz. Hem ülkemizin tarihini, kültürünü anlatıyoruz hem de üye firmalarımızla bir araya getiriyoruz. Böylece ciddi anlamda ticari anlaşmalar yapıyorlar, ürünlerini satmak için kolaylık sağlamış oluyoruz. Neredeyse her ay nitelikli alım heyeti getiriyoruz, buna devam edeceğiz. Bu yıl ihracatta hedefimiz Latin ve Orta Amerika ülkelerinin ticaret potansiyeli yüksek. Ülkemize bakış açıları da çok iyi. Üyelerimizin o ülkedeki ithalatçı firmalarla yaptıkları ticari anlaşmalardan çok iyi geri dönüşler aldıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

WORLDFOOD İSTANBUL FUARI İLE İŞ BİRLİĞİ

Hyve Group tarafından bu yıl 28’inci kez düzenlenen WorldFood İstanbul Fuarı ile iş birliğine gittiklerini ve fuarı çok önemsediklerini söyleyen Okutur, böyle fuarları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarın Türkiye’nin ihracatına oldukça fazla katkısı olduğunu vurgulayan Okutur, “WorldFood’da çok farklı etkinlikler yapacağız. Firmalarımızın birçoğu da orada yer alacak. Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul birçok yeni ürünü binin üzerinde markanın katılımıyla, gıda dünyasına tanıtmaya hazırlanıyor. Biz de İHBİR olarak, fuara nitelikli alım heyetleri de davet edeceğiz. Bu fuar katma değerli ürünlerin tanıtıldığı ve ihracatı yukarı çekecek bir fuar olacak” diye konuştu.

 

 

 

 

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