Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı: Türkiye'de destek olmak için çalışıyoruz 

HUAWEİ Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Forrest Liu, Türkiye'ye internet ve haberleşme altyapısını geliştirme, yerli baz istasyonlarının nasıl üretileceği ve 5G'nin gelmesiyle haberleşme altyapısının nasıl büyütülebileceği konuları üzerinde destek olmak için çalıştıklarını bildirdi.

Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Forrest Liu ve Huawei Orta Asya ve Türkiye Kurumsal Iletişim Direktörü Yusuf Temizel, basın mensuplarıyla biraraya geldi. Türkiye'ye destek olmak için 3 konu üzerinde çalıştıklarını bildiren Forrest Liu şunları söyledi:

"İlk konu, internet ve haberleşme altyapısını nasıl daha fazla geliştirebilir ve güvenli hale getirebiliriz. İkinci konu yerli üretim. Nasıl yerlileşebiliriz ve ekonomiye nasıl katkı sağlarız? Yerli baz istasyonlarını nasıl üretebileceğimizin çalışmalarına başladık. Ar-Ge'de önümüzdeki günlerde nasıl bin kişilere ulaşacağız, bunların peşindeyiz. Üçüncü konu, haberleşme altyapısını nasıl daha fazla geliştirebileceğimiz hakkında. 5G'nin gelmesiyle haberleşme altyapısı nasıl büyütülebilir bunları konuşuyoruz. 30-40 milyon dolar Ar-Ge merkezine yatırım yaptık. Bunun 10 milyon doları yerli. Önümüzdeki günlerde 40 milyon doları büyütüp daha çok yatırım yapmak istiyoruz. Biz, devletimizin de önderliğinde birlikte nasıl daha verimli çalışabiliriz, bunu konuşuyoruz."

'TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN MERKEZİ OLACAK'

Türkiye'nin bilişim sektörünün merkezi olacağını ifade eden Forrest Liu, "Türkiye, Ortadoğu ve Orta Asya'da önemli bir ülke. Böyle bölgelerde öne çıktı. Bu bölgedeki merkezimizi Türkiye olarak devam ettireceğiz. Türkiye önümüzdeki günlerde bilişim sektöründe önemli bir rol oynayacak ve bölgesel haberleşme ve bilişim sektörünün merkezi olacak. Türkiye'de bu teknolojilere çok önem veriyor ve önümüzdeki süreçte bunlara çok iyi adapte olacak. Bu teknolojilerin Türkiye'de kullanılması için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile birlikte çalışıyoruz. Bu bölgede Türkiye'nin önemli konuma gelmesi için destek veriyoruz. Türkiye bu dijital dünyayı kucaklamak istiyor. Devletimizin her türlü servisi, her türlü sektörde değişim işine girmeyi planlıyor."

TEMİZEL: YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNE YÖNELDİK

Huawei Orta Asya ve Türkiye Kurumsal Iletişim Direktörü Yusuf Temizel ise kurumsal iş çözümleri alanında üretkenliği artırmak ve enerji tüketimini düşürmek amacıyla yapay zeka teknolojisine yöneldiklerini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında 100 milyar cihaz bağlantısı bulunacak. Bugün itibariyle 40 milyar zeki ürün bulunuyor. Kurumsal iş çözümleri alanında üretkenliği artırmak ve enerji tüketimini düşürmek amacıyla yapay zeka teknolojisine yöneldik. Dataların saklanması konusunun önem kazanmasıyla birlikte alt yapının da güçlendirilmesi için IOT platformlarıyla birlikte hızlı bir koordinasyon sağlanacak. Ayrıca 2017 yılında Kızılay’a başbakanlık desteğiyle yardım yaptık. Fatih projesi gibi eğitim projelerine de destek verdik. Kullanmadığımız ürünleri yerel belediyelerle çalışarak bağış yaptık. Çin kültürünü tanıtmak amacıyla 'Geleceğin Tohumları' projesinin gelişimini sağladık."