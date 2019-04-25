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Huawei: Şirkette devlete ait bir sermaye yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – Çin merkezli Huawei Technologies, medyada yer alan ve şirketin 99’una bir işçi sendikası komitesinin sahip olduğu ve şirketin üç farklı devlet kurumundan kaynak desteği aldığı yönündeki savları...

Huawei: Şirkette devlete ait bir sermaye yok

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Nisan () – Çin merkezli Huawei Technologies, medyada yer alan ve şirketin 99’una bir işçi sendikası komitesinin sahip olduğu ve şirketin üç farklı devlet kurumundan kaynak desteği aldığı yönündeki savları yalanladı.
Huawei Yönetim Kurulu Sekreteri Jiang Xisheng, konuyla ilgili olarak, işçi sendikası komitesinin “şirketin iş ve operasyonlarıyla ilgili herhangi bir karar alma sürecinde yer almadığını” söyledi. Xisheng, Çin’de özel şirketlerin kayıt aşamalarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle işçi sendikası modelinin, özel bir şirketin “yüzlerce hatta binlerce” hissedarını kayıtlara geçirebilmesi için tek yol olduğuna dikkat çekti.
Xisheng ayrıca 115 üyeye sahip Temsilciler Komisyonu’nun, “bir hisse, bir oy” ilkesiyle karar verme aşamasındaki belirleyici kurum olduğunu ve üyelerini hisse sahibi olmak için şirketin çalışanı olmaları istenen hissedarların seçtiğini belirtti.
Xisheng, "ABD yönetiminin ortaya attığı savlar doğru değildir. Huawei’de devlete ait bir sermaye bulunmamaktadır" dedi.

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