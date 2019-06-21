Huawei Rus işletim sistemi için yetkililerle görüşecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () – Huawei’in, Rusya’nın geliştiriği işletim sistemi Avrora’yı kullanabilmek için Rus yetkililerle gelecek aylarda görüşeceği belirtildi.

Görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ulusal güvenlik endişeleriyle kara listeye aldığı Huawei ve Rusya İletişim Bakanlığı arasında gerçekleştirileceği bakanlıktan üst düzey bir yetkili tarafından onaylandı.

ABD’nin Huawei’i kara listeye alması sonrasında Google’ın Android işletim sistemini kullanamayacak olan Huawei CEO’su Ren Zhengfie firmanın bu sebeple yaklaşık 30 milyar dolar kaybeceğini belirtti.

