Huawei kara listeden çıkma yolu ararken Asya piyasaları düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Asya hisse senedi piyasaları, Huawei’in ABD ticaret Bakanlığı’nın kara listesinden çıkma çalışmaları devam ederken, geriledi.

Japon otomotiv firması Toyota’nın Çin’in ulaşım ağı Didi Chuxing ile yaklaşık 550 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı iddia edildi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında osn durum şöyle:

- Nikkei yüzde 1.2,

- Kospi Composite yüzde 0.87,

- Shenzen Composite yüzde 0.12 ve

-S&P yüzde 0.72 düşerken,

- Shanghai Composite yüzde 0.29 yükseldi.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.1 kayıpla 109.287 düzeyine geriledi.