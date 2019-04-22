Huawei cirosu ilk çeyrekte yüzde 39 artışla 26.81 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – Çin’in önde gelen teknoloji şirketi Huawei Technologies Co, yılın ilk çeyreğinde net marjının bir önceki yıla göre “hafif” artışla yüzde 8.0 ve şirket cirosunun da aynı dönemde yüzde 39 artışla 179.1 milyar yuana (26.81 milyar dolar) yükseldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Huawei’nin 5G entegre edilmiş mobil taşıyıcı kontrat sayısının 40’a ulaştığı belirtilirken, şirketin Mart ayı sonunda yeni teknolojiyle donatılmış 70 bin adet baz istasyonu oluşturduğu duyuruldu.

Şirket açıklamasında ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki altyapının geliştirilmesi ile akıllı telefon üretimine odaklanıldığı ve “verimlilik ve kalitenin” arttırılacağına dikkat çekilirken, üç aylık dönemde toplam 59 milyon telefonun teslimatının yapıldığı belirtildi.

Huawei’nin 5G çözümleri, casusluk iddiaları sebebiyle Batılı ülkelerde şüpheli olarak görülüyor.