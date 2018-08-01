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Huawei akıllı telefon satış rakamlarıyla Apple’ı geride bıraktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ağustos () –Uluslararası araştırma şirketleri International Data Corporation (IDC), Counterpoint Research, IHS Markit and Canalys’in verilerine göre, Apple dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi unvanını...

Huawei akıllı telefon satış rakamlarıyla Apple’ı geride bıraktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ağustos () –Uluslararası araştırma şirketleri International Data Corporation (IDC), Counterpoint Research, IHS Markit and Canalys’in verilerine göre, Apple dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi unvanını Huawei’ye kaptırdı.
Verilerde, Huawei’nin 54.2 milyon akıllı telefon ürünü satışı gerçekleştirerek yıllık yüzde 40.9 büyüme gösterdiği, Apple’ın ise 41.3 milyon satışla bir önceki yıla göre yalnızca 0.7 büyüdüğü yer aldı. Huawei ve Apple’ın son satış rakamlarının açıklanmasıyla Huawei’nin pazar payı yüzde 15.8, Apple’ın ise yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.
Apple 30 Haziran’la biten üçüncü çeyrek sonuçlarını duyurmuş ve çeyrek dönem gelirlerinin yıllık yüzde 17 artışla 53.3 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı. Satışların yüzde 60’ının ABD dışı satışlardan gerçekleştiği belirtilirken Apple, Wall Street’in üçüncü çeyrekte 41.79 milyon cihaz satışı öngörüsüne ulaşamadı.
IHS Markit Analisti Gerrit Schneemann, Huawei’nin P20 Pro cihazına üç kamera yerleştirmek gibi cihazlarına yeni özellikler ekleyerek “Avrupa va Asya’da marka bilinirliğini arttırdığını” belirtirken veriler, 71.5 milyon cihaz satışını takiben yüzde 20.9 pazar payı ile Samsung’un piyasa lideri konumunu sürdürdüğünün altı çizildi.

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