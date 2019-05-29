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Huawei ABD yasağını kaldırmak için "karar duruşması" istedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Çin merkezli teknoloji firması Huawei, firmanın ABD’de satış yapmasını engelleyen, ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın onaylanması sonrası, ABD'de açtığı davada "karar duruşması"...

Huawei ABD yasağını kaldırmak için "karar duruşması" istedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – Çin merkezli teknoloji firması Huawei, firmanın ABD’de satış yapmasını engelleyen, ABD Ulusal Güvenlik Yetkilendirme Yasası'nın onaylanması sonrası, ABD'de açtığı davada "karar duruşması" istedi.
Huawei’den yapılan açıklamada, ABD’nin "siber güvenlik sağlamadığı" gerekçesiyle firma aleyhinde yürütttüğü kampanyayı durdurması istendi.
Huawei Hukuk Sorumlusu Song Liuping ABD yönetiminin firmanın güvenlik açıkları olduğunu kanıtlama konusunda başarısız olduğunu söyledi ve "Ne ateş, ne duman var; yalnızca spekülasyon" dedi.
Dava Teksas Doğa Bölgesi mahkemesinde 19 Eylül tarihinde görülecek.
Basına yansıyan haberlerde, Huawei’in ABD’deki yasağını kaldırmak için çabaladığı ve ülkedeki avukat sayısını artırdığı belirtildi.
Huawei şu an, firmanın kara listeye alınması sonrasında tanınan 90 günlük muafiyet izni ile satış yapıyor.

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