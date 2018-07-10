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HSCB Yatırım “en iyi araştırma ekibi” seçildi

İstanbul, 10 Temmuz () - HSBC Yatırım Araştırma Ekibi, Extel 2018 Anketi’nde “Gelişmekte Olan EMEA Ülkeleri - En İyi Araştırma Ekibi” seçildi. Bu yıl 45’incisi düzenlenen, Avrupa genelinde 2 bin 600 portföy yönetim şirketi, 240 aracı...

HSCB Yatırım “en iyi araştırma ekibi” seçildi

İstanbul, 10 Temmuz () - HSBC Yatırım Araştırma Ekibi, Extel 2018 Anketi’nde “Gelişmekte Olan EMEA Ülkeleri - En İyi Araştırma Ekibi” seçildi.
Bu yıl 45’incisi düzenlenen, Avrupa genelinde 2 bin 600 portföy yönetim şirketi, 240 aracı kurum ve Avrupa’nın 1,100 halka açık şirketinin oy kullandığı Excel 2018 Anketi’ne HSBC Yatırım Araştırma Ekibi en iyi araştırma ekibi seçildi.
HSBC Yatırım Genel Müdürü Tolga Koyuncu konu ile ilgili şunları söyledi:
“Araştırma ekibimizin Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde birinciliği elde etmiş olması, uluslararası standartlarda hizmet verdiğimizin, risk yönetimi kapasitemizin, yatırımcıların HSBC’ye duyduğu güvenin ve ekibimizin başarısının çok önemli bir göstergesi. Şeffaf, açık ve sürdürülebilir iletişim stratejimiz ile müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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