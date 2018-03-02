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HSCB işlemlerinde blok zinciri teknolojisi kullanacağını duyurdu

Deniz Kılınç/ İstanbul, 2 Mart () - Birleşik Krallık merkezli HSBC bankası, banka genelinde işlemlerin blok zincir teknolojisi kullanılarak gerçekleşeceğini duyurdu. HSBC tarafından ilk kez 2015 yılında, bankanın verimliliğini arttırma...

HSCB işlemlerinde blok zinciri teknolojisi kullanacağını duyurdu

Deniz Kılınç/ İstanbul, 2 Mart () - Birleşik Krallık merkezli HSBC bankası, banka genelinde işlemlerin blok zincir teknolojisi kullanılarak gerçekleşeceğini duyurdu.
HSBC tarafından ilk kez 2015 yılında, bankanın verimliliğini arttırma ve finansal sistemlere eş zamanlı farkındalık getirme hedefiyle duyurduğu uygulamayla ilgili HSBC sözcüsü Joshua Kroeker, bankanın iki yıllık uzun bir çalışmasının ardından yeni sistemin kullanılmaya hazır olduğunu söyledi.
Kroeker, “2016 yılında başladığımız kavram kanıtlamanın (Proof of Concept) ardından, gelecek aylarda müşterilerimize blok zinciri teknolojisi yardımıyla işlem uygulamasını sunmaya hazırız. Teknoloji oldukça gelişti ve uygulamaların güvenliği ve ölçülebilirliğine güvenmekte artık daha rahatız” dedi.

 

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