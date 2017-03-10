HP'nin Türkiye'deki iyi iş ortaklarına ödül verdi

İstanbul, 10 Mart () – HP, düzenlediği geleneksel Kanal Toplantısı'nda en iyi 15 iş ortağı ödüllerini açıkladı.

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede konuşmasında, yazıcı pazarında yüzde 35'lik, PC pazarında ise yüzde 26'lık payla gösterdikleri büyüme başarısının arkasında güçlü kanal iş ortaklarının olduğunun altını çizdi. İş ortaklarıyla birlikte teknolojinin kurumsal ve perakende alanındaki tüketicilere ulaşması ve verimliliğin artırılması için yıllardır çalıştıklarını dile getiren Akdede konuşmasının devamında şunları söyledi: “BT pazarının büyümesi; bütün sektörlere rekabetçi avantaj sağlamaktadır. Firmaların gelişiminin en önemli bileşeni teknolojik dönüşüm olarak görülmekte ve bu alanda yapılan yatırımlar orta ve uzun vadede karlılığa da katkı sağlamaktadır. İş ortaklarımızın da desteği ile 2017 yılında da yeni ürün, çözüm ve kampanyalarla tüketicilere ulaşmayı sürdüreceğiz. Hem tüketici hem de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek kaliteli, ekonomik ve çok daha verimli bir şekilde yönetilebilir bilgisayar ve baskı çözümleri için yatırımlarımız geçmişte olduğu gibi devam edecek.” 2016 yılının en iyileri konser sonrası sahneye çıktı Gecede HP çalışanlarının kurduğu Hot Plug müzik grubu da bir konser verdi. Konser ardından gerçekleşen ödül töreninde ise 19 farklı kategoride ödül alan 15 iş ortağı ise şunlar oldu: En Yüksek Ciro ve Ciro Büyümesi Gösteren Dağıtıcı: Arena Bilgisayar En Yüksek Yaygın Kanal Cirosu Yapan Dağıtıcı: Penta Teknoloji Kanal Ağını En Çok Büyüten Dağıtıcı: Avnet Technology Solutions En Yüksek Ciro Yapan Platinum İş Ortağı: Ekspa Bilgisayar En Yüksek Ciro Yapan Gold İş Ortağı: Plato Bilgisayar En Yüksek Ciro Yapan Silver İş Ortağı: Bilgi Birikim Sistemleri En Yüksek Büyüme Gösteren Platinum İş Ortağı: Artek Grup Bilişim En Yüksek Büyüme Gösteren Gold İş Ortağı: Govtek Teknoloji En Yüksek Büyüme Gösteren Silver İş Ortağı: Marmara Bilgisayar En Yüksek Ciro Yapan Ara Dağıtıcı: Denge Bilgisayar En Yüksek Büyüme Gösteren Ara Dağıtıcı: Denge Bilgisayar En Yüksek Sarf Cirosu Yapan İş Ortağı: Kadıoğlu Kırtasiye En Yüksek Sarf Ciro Büyümesi Gösteren İş Ortağı: Nasa Bilgi İşlem En Yüksek İş İstasyonu Cirosu Yapan İş Ortağı: Plato Bilgisayar En Yüksek DesignJet Cirosu Yapan İş Ortağı: Gür Sistem Bilişim En Yüksek Yönetilebilir Baskı Cirosu Yapan İş Ortağı: Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri En Yüksek Perakende POS Cirosu Yapan İş Ortağı: Viva Bilgi Teknolojileri En Yüksek İnce İstemci Cirosu Yapan İş Ortağı: Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri