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HOTIAD 2017 yılı “Başarı ve Teşvik” ödülleri sahiplerini buldu

Adnan Büyükbilgin / Roterdam, 7 Mayıs () - Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTIAD) 2017 yılı başarı ödülleri , 6 Mayıs Pazar günü Rotterdam Isala tiyatrosunda Hollanda’ da yerleşik Türk toplumundan  ve Hollandalılar ve Türkiye'nin...

HOTIAD 2017 yılı “Başarı ve Teşvik” ödülleri sahiplerini buldu

Adnan Büyükbilgin / Roterdam, 7 Mayıs () - Hollanda Türk İşadamları Derneği (HOTIAD) 2017 yılı başarı ödülleri , 6 Mayıs Pazar günü Rotterdam Isala tiyatrosunda Hollanda’ da yerleşik Türk toplumundan  ve Hollandalılar ve Türkiye'nin Rotterdam başkonsolosu Sadin Ayyıldız'’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
 HOTIAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, 2017 yılı teşvik ödülleri töreninin açılış konuşmasında ana hatları ile HOTIAD faaliyetlerini özetlerken, HOTIAD olarak önümüzdeki yıllarda daha stratejik hamleler yapmayı planladıklarını belirtti. Daha sonra yine HOTIAD mensuplarından ÖZGAZİ Holding’in sponsorluğunu yaptığı, Amsterdam Türk Halk Müziği korosu, davetlilerin büyük beğenisini alan bir Türk Halk Müzüğü konseri verdi.
Daha sonra gerçekleştirilen ödül töreninde
- 2017 yılın öğrencisi ödülünü  Utrecht Üniversitesi doktora adayı Hüseyin Şen (Ödül Sponsoru YILMAZ  Radijs)
- 2017 Kültür Sanat Ödülünü Lirik Soprano Aylin Sezer (Ödül Sponsoru KOÇ Et Mamülleri)
- 2017 Yılın Girişimcisi ödülünü Hollanda Türk Gönüllüler Vakfından Nilgün Şahin (Ödül sponsoru JILPAQ HOLDING Holding)
- 2017 yılın sporcusu ödülünü Hollanda’nın en genç FİFA hakemi Serdar  Gözübüyük (Ödül sponsoru MA Auto)
ödül sponsorlarından aldılar.
Rotterdam başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ın başarıların sürekli olmasını temenni ettiği ve bu tür başarıların HOTIAD gibi sivil toplum kuruluşları tarafından motive edilmesinin sadece bireylere değil topluma da önemli yararlar sağladığına dikkat çektiği kapanış konuşmasını takiben , ödül töreni “2017 O Ses Türkiye yarıfinalisti” Feyza Endurcan’ın konseriyle sona erdi.
Hollanda’da 2004 yılında büyük ve orta büyüklükte Türk şirketleri için bir iş ağ kuruluşu olarak kurulan HOTIAD;
- Türkiye – Hollanda ve Türkiye ile diğer AB ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine katkıda bulunmak
- Üyelerinin bulunduğu ülkelerdeki ekonomik ve ticari olanaklar ve fırsatlar konusunda onları aydınlatmak ve onlara rehberlik yapmak
- Üyeleri arasındaki dayanışma duygusunu ve bilgi paylaşımını pekiştirmek, üyeleri ile Türkiye-Hollanda ve diğer AB ülkelerindeki ekonomik örgüt ve kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve özendirmek
- Hollanda ve Türkiye’de ygerek özel sektör gerekse kamu kurumları için Hollanda-Türkiye arasındaki ticaret hakkında bilgi, danışma ve fikir  açısından uzman bilgi alışverişi hizmetleri sunmak
gibi ekonomik ve ticari amaçlarının yanısıra , Hollanda Türk toplumunun sosyal ve kültürel gelişimine ve bilhassa gençlerin gerek iş dünyasında gerekse sanat, spor, kültür, girişimcilik gibi alanlarda rol model olarak teşvik edilmesine yönelik sosyal bir misyonu da üstlenen HOTIAD, bu bağlamda  2013 yılından itibaren her yıl HOTIAD jürisinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda çeşitli dallarda teşvik ödilleri vermektedir.

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