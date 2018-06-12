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Hopi, üyelerinin alım gücünü 86,9 milyon TL artırdı

TÜRKİYE’YE “Paracık” isimli ödül puan sistemini kazandıran Hopi, kullanılmaya başlandığı günden bu yana üyelerinin alım gücünü artırmaya devam ediyor. Hopi’nin 6,1 milyon üyesiyle mobil sadakat uygulamaları sektörünün lideri...

Hopi, üyelerinin alım gücünü 86,9 milyon TL artırdı
TÜRKİYE’YE “Paracık” isimli ödül puan sistemini kazandıran Hopi, kullanılmaya başlandığı günden bu yana üyelerinin alım gücünü artırmaya devam ediyor. Hopi’nin 6,1 milyon üyesiyle mobil sadakat uygulamaları sektörünün lideri olduğunu söyleyen Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, “Hopi bugüne kadar üyelerine 252 milyon TL değerinde Paracık kazandırdı. Hopi, üyelerinin alışveriş gücünü 86,9 milyon TL değerinde Paracıkla artırdı” dedi.

Hopililerin kazandıkları Paracıkların 225,4 milyonunu kullandığını anlatan Erbay, “Hopililer kullanılan bu paracıkları yüzde 39 değerle, 312,3 milyon tutarında harcadı” diye konuştu.

6,1 milyon üye sayısıyla Hopi’nin üyelerine kazandırdığı toplam Paracık miktarını açıklayan Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, “Nisan 2015’te kullanılmaya başlayan Hopi bugüne kadar üyelerine 252 milyon Paracık kazandırdı. Üyelerimiz bu Paracıkların 225,4 milyonunu yüzde 39 daha fazla değerle harcadı. Hopi, üyelerinin alım gücünü artırmaya devam ediyor” diye konuştu. Erbay, Hopi’nin üyelerinin alışveriş gücünü 86,9 milyon TL değerinde Paracıkla artırdığını söyledi.

32 MİLYON İŞLEM, 6,5 MİLYAR ALIŞVERİŞ HACMİ

Erbay, “Müşterilerin alışveriş izlerini takip ediyor ve onları ihtiyaçları olmayan alışverişin karmaşasından kurtarıyoruz.  Üyelerimize onlara özel kampanyalar sunarak ihtiyaçları olan ürünü en avantajlı şekilde almalarını sağlıyoruz” dedi.

Hopi’nin üye markalarıyla üyelerine 7 bin 500’den fazla kampanya sunduğunu söyleyen Erbay, bu kampanyaların yüzde 42’sinin kişiye özel olduğunu belirterek, “Hopi ile bugüne kadar 32 milyondan fazla işlem yapılırken, Hopi üzerinden geçen toplam alışveriş hacmi 6,5 milyar TL’yi buldu” diye konuştu.

 

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