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Hopi, 7 milyon üyeye ulaştı

İSTANBUL,() – Hopi tarafından yapılan açıklamaya göre toplam alışveriş hacminin 4 yılda 14 milyar lirayı aştığı belirtilen Hopi’nin 7 milyon üyeye ulaştığı bildirildi. Boyner Grup’un 2015 yılı Nisan ayında tüketicilerle buluşturduğu...

Hopi, 7 milyon üyeye ulaştı

İSTANBUL,() – Hopi tarafından yapılan açıklamaya göre toplam alışveriş hacminin 4 yılda 14 milyar lirayı aştığı belirtilen Hopi’nin 7 milyon üyeye ulaştığı bildirildi.

Boyner Grup’un 2015 yılı Nisan ayında tüketicilerle buluşturduğu alışveriş uygulaması Hopi büyümesini sürdürüyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 7 milyon üyesi bulunan uygulama üzerinden yapılan toplam alışveriş hacminin 4 yılda 14 milyar lirayı aştığı belirtildi.

Kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını Türkiye’de üretilen ‘big data’ ve ‘yapay zekâ’ teknolojileriyle öğrenen Hopi ile dakikada ortalama 33 alışverişte, yani her iki saniyede bir kez kullanılıyor. Ayrıca şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, 130 marka ve 8 binden fazla noktada kullanılabilen uygulama ile bugüne kadar 63 milyon ürün satın alındığı ifade edildi. Kullanıcılar en çok tekstil ürünü, akaryakıt, ayakkabı satın alırken ve bunları restoran harcamaları takip etti.

Öte yandan uygulamanın sadece Türkiye’de değil özellikle gelişmekte olan ülkelerden de ilgi gördüğü belirtilen açıklamada, “Orta Doğu, Uzakdoğu, Güney Amerika’nın yanı sıra Avrupa pazarları için görüşmeler devam ediyor. Hopi yakın gelecekte Türkiye’den dünyaya açılan bir inovasyon olmaya hazırlanıyor” şeklinde ifadeler yer aldı.

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