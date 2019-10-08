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Hong Kong Borsası Londra Borsası'nı devralma teklifini geri çekti
Hong Kong Borsası, Londra Borsası'nı (LSE) 36.6 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti. The Wall Street Journal'ın haberine göre Hong Kong Borsası, LSE yönetimini ve yatırımcıları ikna etmekte başarısız olduktan sonra iki küresel...
EKONOMİ 08.10.2019, 15:00
Hong Kong Borsası, Londra Borsası'nı (LSE) 36.6 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti.
The Wall Street Journal'ın haberine göre Hong Kong Borsası, LSE yönetimini ve yatırımcıları ikna etmekte başarısız olduktan sonra iki küresel finansal servis şirketini dönüştürebilecek olan LSE'nin onaylamadığı teklifini geri çekti.
Hong Kong Borsasının CEO'su Charles Li internette yaptığı açıklamada, "İki tarafın birleşmesindeki stratejik gerekçelerin çekiciliğine ve birleşmenin dünya lideri bir piyasa altyapı şirketi oluşturubileceğine hala inanıyoruz" dedi ve ekledi:
"Çok miktarda çabaya ve pek çok hissedar ve düzenleyiciyle kapsamlı görüşmelere rağmen, LSEG'nin katılım seviyesini dikkate aldığımızda iki şirketi birleştirme çalışmalarının kendi hissedarlarımızın yararına olmayacağı sonucuna vardık."
LSE de açıklamasında "Refinitiv'le birleşme teklifine sadık kaldığını ve bu süreçte gelişme kaydettiklerini" söyledi.
The Wall Street Journal'ın haberine göre Hong Kong Borsası, LSE yönetimini ve yatırımcıları ikna etmekte başarısız olduktan sonra iki küresel finansal servis şirketini dönüştürebilecek olan LSE'nin onaylamadığı teklifini geri çekti.
Hong Kong Borsasının CEO'su Charles Li internette yaptığı açıklamada, "İki tarafın birleşmesindeki stratejik gerekçelerin çekiciliğine ve birleşmenin dünya lideri bir piyasa altyapı şirketi oluşturubileceğine hala inanıyoruz" dedi ve ekledi:
"Çok miktarda çabaya ve pek çok hissedar ve düzenleyiciyle kapsamlı görüşmelere rağmen, LSEG'nin katılım seviyesini dikkate aldığımızda iki şirketi birleştirme çalışmalarının kendi hissedarlarımızın yararına olmayacağı sonucuna vardık."
LSE de açıklamasında "Refinitiv'le birleşme teklifine sadık kaldığını ve bu süreçte gelişme kaydettiklerini" söyledi.
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