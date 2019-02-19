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Honda Türkiye’de Civic Sedan üretimini 2021'de durduracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Japonya merkezli otomotiv devi Honda, küresel üretim yapılandırması kapsamında 2021 yılında Türkiye’de Civic sedan model üretiminin durdurulacağını, ancak operasyonların devam edeceğini açıkladı. Honda...

Honda Türkiye’de Civic Sedan üretimini 2021'de durduracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat () – Japonya merkezli otomotiv devi Honda, küresel üretim yapılandırması kapsamında 2021 yılında Türkiye’de Civic sedan model üretiminin durdurulacağını, ancak operasyonların devam edeceğini açıkladı.
Honda Global internet sitesinden yapılan resmi açıklamada, şirketin küresel olarak yeniden yapılandırma kararı aldığı belirtildi.
Şirketin elektrikli araç üretimine ağırlık vermesiyle, küresel üretim operasyonlarını yeniden değerlendireceği ve yalnızca yüksek üretim hacminin beklendiği bölgelerde üretimi devam ettireceği vurgulandı.
Açıklamada, uluslararası üretim faaliyetlerindeki değişiklik kapsamında yılda 150,000 aracın üretildiği ve 3,500 kişinin çalıştığı İngiltere'deki fabrikanın kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, halen yılda 38,000 araç üretiminin yapıldığı Türkiye'de Civic sedan modelinin üretimine 2021'de son vereceği ancak şirketin "iş faaliyetlerini" sürdüreceği ifade edilerek, "Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir" denildi.
Honda'nın Avrupa Bölgesel Operasyonları'ndan sorumlu Honda Motor Europe Başkanı Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen benzersiz değişimler ışığında elektrikli araç stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızda gerekli yeniden yapılandırmayı yapmamız hayati önem taşıyor... Bu karar kolay alınmadı ve çalışanlarımızı rahatsız edici bu açıklama nedeniyle son derece üzgünüz" dedi.
Acıklamada, Honda'nın Avrupa merkezinin Birleşik Krallık'ta kalmaya devam edeceği ve Avrupalı müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanacağı belirtildi.

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