Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Hollanda’da üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evler inşa ediliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran () – Hollanda’nın Eindhoven kentinde üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evlerin yapımına başlandı. Project Milestone adıyla Hollanda merkezli inşaat şirketi Van Wijnen ve Eindhoven Teknoloji...

Hollanda’da üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evler inşa ediliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran () – Hollanda’nın Eindhoven kentinde üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evlerin yapımına başlandı.
Project Milestone adıyla Hollanda merkezli inşaat şirketi Van Wijnen ve Eindhoven Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle başlayan proje kapsamında, kentin belirli bir bölgesine üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle yaşanabilir evler yapılacak.
Üç boyutlu yazıcının özel bir karışımla hazırlanan çimentoyu mimarın tasarımına göre dökerek evleri inşa edeceğini söyleyen şirket yöneticilerinden Rudy van Grup, kullanılacak olan yöntemin aynı zamanda inşaat masraflarını azaltacağını ve çimento kullanımının azaltılması nedeniyle çevreye verilen zararın da önüne geçileceğini belirtti. Rudy van Grup, “Artık evlerin yapımında çimentoyla yapılan kalıplara ihtiyacımız yok, bu yüzden çok daha az çimento kullanacağız” dedi.
Proje kapsamında yapılan beş evin, Eindhoven Meerhoven havaalanı yakındlarında bir alana yapılacağı ve üç boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde ışık, ısıtma ve güvenlik kontrolleri için “akıllı” evlere uygun hale getireleceği belirtildi.
The Guardian'ın haberine göre, evlerin inşasının 2019 yılında bitmesi beklenirken, iki odalı ilk eve şimdiden 20 aile başvurdu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325