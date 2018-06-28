Hollanda’da dünyanın en kapsamlı iklim yasası meclise sunuldu

İstanbul, 28 Haziran () - Hollanda Parlamentosu’nun yüzde 75’ini temsil eden partiler, dünyanın en kapsamlı iklim yasası olacak olan yasa teklifini bugün parlementoya sundular.

Ülkede iktidar ile muhalefeti bir araya getiren yasa teklifi, Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD ve muhalefetteki Yeşiller başta olmak olmak üzere toplam yedi parti tarafından destekleniyor. Yasa’nın ilgili formaliteler tamamlandıktan sonra hızlıca yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Hollanda’da, 2016 yılı verilerine göre kişi başına 9.6 ton emisyonla, dünya ortalamasının iki katı olarak gerçekleşiyor.

Bu kapsamlı yasa teklifiyle ülkede emisyonların 2050 yılına kadar yüzde 95 azaltılması hedefi hukuki bağlayacılık kazanıyor. Yasa aynı zamanda emisyonların 2030 yılına kadar yüzde 49 azaltılmasını da yasal zorunluluk kılıyor.

Yasa teklifi aynı zamanda, 2019 yılından sonra Hollanda hükümetlerinin her beş yılda bir iklim planlarını gözden geçirip güncellemelerini zorunlu kılıyor. Bu süreç Paris Anlaşması’na uyumlu bir biçimde yürütülecek.

Ayrıca Enerji ve İklim Bakanlığı, düzenli olarak hedefleri takip etmek ve raporlamakla zorunlu tutuluyor.

Her geçen gün ulus düzeyinde kapsayıcı iklim yasalarının sayısı giderek artıyor.

İlk iklim Yasası 10 yıl önce Birleşik Krallık’ta yürürlüğe girdi. Yasa ile kurulan İklim Değişikliği Komitesi şu anda Paris Anlaşması ve bu anlaşmanın uzun vadeli emisyon azaltımı hedeflerine uyumu hakkında analiz hazırlıyor.

Diğer bir kapsamlı ve yüksek hedefli iklim yasası da geçtiğimiz yıl İsveç’te yürürlüğe girdi. Ülke 2045 yılında karbon nötür olmayı hedefliyor.

Aynı şekilde Norveç de 2050 yılına kadar yüzde 95 oranında emisyon azaltımını yasa ile bağlayıcı kılmış durumda.

Fransa’da ise Emmanuel Macron Hükümeti mevcut iklim yasasını güçlendirerek ülke’nin 2050 yılında karbon nötr yapma hedefini kanunla bağlayacı kılmayı planlıyor. Bakanlık bu yasa teklifini içeren iklim planını geçtiğimiz günlerde sundu.

En yüksek hedefli ve kapsayıcı iklim yasası ise Kosta Rika’da. Ülke 2021 yılında karbon nötür olmayı planlıyor.

Yakın zamanda iklim yasası olan ülkeler kervanına yeni ülkelerin de eklenmesi bekleniyor.

Portekiz, Güney Afrika, İspanya, YeniZelanda ve de Almanya’da iklim yasası hazırlıkları devam ediyor.