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Hollanda MB kripto para birimleri için düzenleme hazırlığında
Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank) 10 Ocak 2020’den itibaren kripto para birimleri hizmeti veren şirketlere yönelik kural ve düzenlemeler uygulanacağını duyurdu. Coin Telegraph’da yer alan habere göre Banka’dan yapılan açıklamada,...
EKONOMİ 03.09.2019, 11:21
Hollanda Merkez Bankası (De Nederlandsche Bank) 10 Ocak 2020’den itibaren kripto para birimleri hizmeti veren şirketlere yönelik kural ve düzenlemeler uygulanacağını duyurdu.
Coin Telegraph’da yer alan habere göre Banka’dan yapılan açıklamada, Hollanda’da hizmet vermek isteyen kripto para şirketlerinin kuruma kayıtlı olmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Kripto para birimleri ve yasal para birimleri arasında işlem hizmeti ve kripto para cüzdanı servis sağlayıcıları gibi şirketlerin De Nederlandsche Bank’a kayıt olmaları gerekiyor.”
Hollanda’da kripto para birimleri piyasalarına yönelik kural ve düzenleme çağrıları Temmuz ayında duyurulmuş ve söz konusu piyasanın kara para aklama endişeleri sebebiyle kontrol edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Bunun yanında Hollanda’da kripto para birimleri henüz yasal para birimleri olarak tanınmıyor.
Coin Telegraph’da yer alan habere göre Banka’dan yapılan açıklamada, Hollanda’da hizmet vermek isteyen kripto para şirketlerinin kuruma kayıtlı olmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
“Kripto para birimleri ve yasal para birimleri arasında işlem hizmeti ve kripto para cüzdanı servis sağlayıcıları gibi şirketlerin De Nederlandsche Bank’a kayıt olmaları gerekiyor.”
Hollanda’da kripto para birimleri piyasalarına yönelik kural ve düzenleme çağrıları Temmuz ayında duyurulmuş ve söz konusu piyasanın kara para aklama endişeleri sebebiyle kontrol edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Bunun yanında Hollanda’da kripto para birimleri henüz yasal para birimleri olarak tanınmıyor.
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