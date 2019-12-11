Hollanda kömürlü enerji santrallerini 2030'da kadar kapatacak

Hollanda, emisyon indirme hedeflerini tutturabilmek için toplam 4.8 GW'lık kömürlü elektrik santral kapasitesini 2030'a kadar kapatacak.

Montel News haberine göre, kömürden elektrik üretimini yasaklayan yasa önerisi dün Hollanda senatosundan geçti. Yasaya göre eski santraller 1 Ocak 2025'e kadar ve yeni santraller ise 1 Ocak 2030'a kadar kapanacak.

Hollanda'da kömürlü eletrik santralleri toplam elektrik üretiminin yüzde 25'ine yakını gerçekleştiriyor.

Yasada, "Koalisyonun üzerinde anlaştığı hedeflere göre, Hollanda 2030 yılına kadar, 1990 yılındaki karbon emisyon miktarının yüzde 49 kadarını azaltmış olacak" denildi.

Almanya Düsseldorf merkezli enerji şirketi Unifer'in sözcüsü, Hollanda'nın bu süre içinde kömürlü elektrik enerjisi üretim kapasitesini, yenilenebilir enerji ve doğalgazlı santral kapasiteleriyle ve elektrik ithalatıyla karşılamasının beklendiğini söyledi.