Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

Hizmet sektörünün, tüm girişimler içindeki payı, 2017 yılındaki yüzde 43.2 düzeyinden, 2018 yılında yüzde 43.5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı "2018 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri" verilerine göre, faal olan girişimlerin yüzde 43.5'i hizmet sektöründe, yüzde 36.1'i de ticaret sektöründe yer aldı.

Buna karşılık, istihdamda hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37.5'ini kapsarken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27.5 oldu.

Ciroda da Ticaret sektörü yüzde 43.2'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15.7 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33.0 oldu.

Sanayi sektöründe, ciroya göre imalat yüzde 85.4'lük paya sahip oldu. İmalatı yüzde 10.9'luk payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı izledi. Madencilik ve taşocakçılığı yüzde 2.2'lik, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1.5'lik paya sahip oldu.

Hizmet sektöründe cironun yüzde 37.8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 14.1'i idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12.2'si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 10.9'u ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 10.8'i bilgi ve iletişimde gerçekleşti.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56.7'si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51.1'ini, cironun yüzde 36.8'ini oluşturdu. (Gafik)