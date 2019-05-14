Hisse satışları ardından ABD piyasaları açılış öncesi yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasında olası bir ticaret savaşı endişeleriyle Pazartesi günü görülen hisse satışlarının ardından Salı günü açılış öncesi artıda.

ABD’nin Çin’e uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25’e yükseltmesinin ardından Çin’in 60 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini Haziran’da yüzde 25’e çıkaracağını duyurmasıyla Pazartesi günü küresel piyasalar düşüşle kapanmıştı.

Ticari gelişmelerin yanında yatırımcılar ayrıca New York Merkez Bankası (Fed) Başkanı John Williams’ın para politikasına ilişkin açıklamalarını takip etti.

Gelişmelerin ardından ABD piyasalarında açılış öncesinde;

- Dow Jones yüzde 0.19

- S&P yüzde 0.20

- Nasdaq yüzde 0.35 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.16 değer kazanarak 1,1239 dolardan işlem gördü.