Hisarcıklıoğlu: Milletlerin gücü, artık silah gücüyle değil, girişimcilikle ölçülüyor

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir ülkenin zenginliğinin artık girişimci sayısıyla ölçüldüğünü belirterek, "Milletlerin gücü, artık silah gücü ile ölçülmüyor, girişimcilik ile ölçülüyor" dedi.Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Topluluğu’nun düzenlediği 'Girişimcilik' konferansına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Üniversiteli gençlerle deneyimlerini paylaşan Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizlik sorunun girişimcilik ile çözüleceğine işaret ederek şöyle konuştu:“Bizim hayalimiz kadın girişimcilerin, erkek girişimcileri geçmesidir. Böyle genç bir üniversite de bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Benim en mutlu olduğum anlardan biri gençlerle bir arada bulunmaktır. Bu daveti yapan İşletme ve Ekonomi Topluluğu’na da çok teşekkür ederim. Gençlerle bir araya gelince en çok anlattığım girişimcilik konusudur. Ben ne bürokratım, ne de siyasetçiyim. Ben iş insanıyım. Girişimciliğin ana konusu ve amacı şudur, zengin olmak. Toplum olarak zengin olmak istiyoruz. Zengin olmanın yolu da girişimcilikten geçiyor. Milletlerin gücü, artık silah gücü ile ölçülmüyor, girişimcilik ile ölçülüyor. Dünyada zenginlik, dünya liderliği yarışı ölçümü artık girişimciliktir. Bir ülkenin girişimcisi ne kadar çok ise, o ülke o kadar zengindir. Evlerimizde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, girişimciliğe önem vermeliyiz. Bugün işsizlik, girişimcilik ile çözülecektir. En çok sorulan soru şu; girişimci doğuştan mı, yoksa sonradan mı olunur? Bence girişimci doğulmaz, girişimci olunur. Eğitim sisteminin girişimciliğe yol göstermesi gerekiyor.”Girişimcilikte başarılı olmak için gerekli olan altın kuralları öğrencilere anlatan Girişimciliğin ilk şartının hayal olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Girişimci bir insan muhakkak hayal etmeli. İkincisi ise hedef koyman gerekiyor. Ama bunlar yeterli olmuyor. Başarı için muhakkak çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan hedefinize ulaşamazsınız. Diğer altın kural ise cesur olmak gerekiyor. Girişimcilikte başarılı olmak için kaybetmekten korkmamanız gerekiyor. Girişimci olmak istiyorsanız, başarının yanında başarısızlığın da olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ayrıca kazanmak istiyorsanız, dürüst olmanız gerekiyor. Gençler olarak sizden ümitliyiz“ diye konuştu.

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