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Hisarcıklıoğlu: Dünya Bankası Doing Business endeksinde 33'üncü sıraya yükseldik 

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Dünya Bankası Doing Business endeksinde 33'üncü sıraya yükseldiğini söyledi.  TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Oda...

EKONOMİ 15.12.2019, 23:49
Hisarcıklıoğlu: Dünya Bankası Doing Business endeksinde 33'üncü sıraya yükseldik 
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Dünya Bankası Doing Business endeksinde 33'üncü sıraya yükseldiğini söyledi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Oda ve Borsa Müşterek İstişare toplantısına katıldı. Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Kadirli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmethan Yüksel, Kadirli Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Balcılar'ın da katıldığı toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların beklentilerine ve sorunlarına çözüm bulmak, onları dinlemek üzere Kadirli'de bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. Türkiye'nin içinden geçtiği zor dönemde ülke içinde iş yapan üyelerin olumsuz etkilendiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki sene hem büyümenin artması, hem de iç piyasanın canlanmasının ön görüldüğünü dile getirdi. Faizlerin yüksek olması ve krediye ulaşmamanın geçmişte büyük sorun olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
"Bununla ilgili olarak yapmış olduğumuz temaslar sonucunda Kamu bankalarımız hem faizleri düşürdüler hem de kredi kullandırmaya başladılar. Özel bankalarda kredi faizlerini düşürdüler ve üyelerimize kredi kullandırmak için gidiyorlar. Bu camiamıza büyük bir moral sağladı. Ayrıca Odalar ve Borsalar birliğinin üyesi olan 800 bin üyemize Kredi Garanti Fonu sayesinde kefil olduk. 400 milyar lira krediye kefaletsiz ulaşım imkanı sağladık. Üyelerimizin sorunlarını çözmek, iş hayatında başarılı olmasını sağlamak için 365 oda ve borsamız tek ses olarak hedefe yürüyoruz. Bizim en büyük farkımız ve gücümüz de, işte bu aramızdaki birlik ve beraberliktir. Bu birlik ve beraberlik, bizleri büyük bir aile yapmakta ve güçlü kılmaktadır. Son dönemde sizlerin bize ilettiği taleplerle pek çok düzenleme hayata geçti. Eskiden hiçbir limit olmayan POS komisyonları için yüzde 1,60 üst sınır getirildi. Şimdi bu oranın daha da düşmesi söz konusu."
800 BİN DAVA ARABULUCULUK SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ
TOBB’un uzun zamandır 'ticari alacak sigortası' üzerinde çalıştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 
"Arabuluculuk ve TOBB Tahkim ile anlaşmazlıkların hızlı çözülmesini sağlıyoruz. Zorunlu arabuluculuk sayesinde, uyuşmazlıkların yüzde 70’i mahkemeye gitmeden çözülüyor. Eğer arabulucuda anlaşamazsanız mahkemeye gitmeyin, TOBB Tahkim'e gelin. Ticari uyuşmazlıklarda, Arabuluculuk ve Tahkimin birlikte kullanılacağı, yeni bir çözüm modeli hazırladık. Bu sayede en geç 5 ayda, ticari uyuşmazlıklar mahkemeye gitmeden sonuçlanacak. Mahkemeye göre hem daha ucuz, hem daha hızlı. Son bir senede 800 bin dava arabuluculuk sayesinde çözüldü. Son olarak da, geçtiğimiz ay güzel bir gelişme yaşadık. Biliyorsunuz Yatırım ortamının iyileştirilmesinin özel sektör koordinasyonunu TOBB olarak biz yapıyoruz. İşe başlama kolaylığı, inşaat izinleri, elektrik temini, tapu siciline kayıt, vergilerin ödenmesi ve dış ticaret gibi pek çok alanda önemli adımlar atılmasını sağladık. Bu çalışmalarla Dünya Bankası Doing Business endeksinde geçen sene ilk kez 190 ülke içinde ilk 50’ye girdik. Bu yıl da 10 sıra daha yükselerek 33'üncü sıraya yükseldik. Hedefimiz ilk 20'ye girerek daha başarılı olmak."  
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmethan Yüksel ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Balcılar, Hisacıklıoğlu'na dünyaca ünlü Karatepe Kilimi hediye etti.


 

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