Hindistan’da kripto para tasarısı Eylül’de yasalaşacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz () – Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamaya göre, Hindistan yönetimi kripto para birimlerine ilişkin tasarıyı Eylül ayına kadar yasalaştıracak.

Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan ismi verilmeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin ülkede uygulamaya konulması beklenen yasa tasarısı için merkez bankası dâhil olmak üzere çeşitli paydaşlardan danışmanlık alınmaya başlandığı ve tasarı taslağının hazır olduğu belirtildi.

New Indian Express’te yer alan habere göre danışmanlık alınan kurumlar arasında Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEBI), Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve Hindistan İnternet ve Mobil Derneği’nin (IAMAI) yer aldığı vurgulanırken, bakanlık yetkilisinin yaptığı açıklamada şöyle denildi:

“Yasa tasarısı taslağı hazır ve ilgili kurumlarla gerkli danışmanlık başladı. Yasa tasarısının Eylül ayında hazır olmasını bekliyoruz.

“Bakanlık, kripto para birimleri yasa tasarısının incelenmesi için disiplinlenarası bir komite oluşturdu. SEBI ve RBI ise ilk tasarının belirli maddelerine ilişkin tereddütlerini belirtti.

“Kripto para birimleri yeni bir algı ve doğal olarak dünya genelindeki yönetimler bu algıyla baş etmekte güçlük çekiyor. Çoğu yetkili kripto para birimleri piyasalarına ilişkin teredüütlerini dile getiriyor ve biz de onlara katılıyoruz, bu yüzden hızlı ve etkili bir biçimde sonuca ulaşmak istiyoruz.”