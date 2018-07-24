Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

Hindistan’da kripto para tasarısı Eylül’de yasalaşacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz () – Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamaya göre, Hindistan yönetimi kripto para birimlerine ilişkin tasarıyı Eylül ayına kadar yasalaştıracak. Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan...

Hindistan’da kripto para tasarısı Eylül’de yasalaşacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz () – Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamaya göre, Hindistan yönetimi kripto para birimlerine ilişkin tasarıyı Eylül ayına kadar yasalaştıracak.
Hindistan Maliye Bakanlığı’ndan ismi verilmeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, kripto para birimleri piyasalarına ilişkin ülkede uygulamaya konulması beklenen yasa tasarısı için merkez bankası dâhil olmak üzere çeşitli paydaşlardan danışmanlık alınmaya başlandığı ve tasarı taslağının hazır olduğu belirtildi.
New Indian Express’te yer alan habere göre danışmanlık alınan kurumlar arasında Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEBI), Hindistan Merkez Bankası (RBI) ve Hindistan İnternet ve Mobil Derneği’nin (IAMAI) yer aldığı vurgulanırken, bakanlık yetkilisinin yaptığı açıklamada şöyle denildi:
“Yasa tasarısı taslağı hazır ve ilgili kurumlarla gerkli danışmanlık başladı. Yasa tasarısının Eylül ayında hazır olmasını bekliyoruz.
“Bakanlık, kripto para birimleri yasa tasarısının incelenmesi için disiplinlenarası bir komite oluşturdu. SEBI ve RBI ise ilk tasarının belirli maddelerine ilişkin tereddütlerini belirtti.
“Kripto para birimleri yeni bir algı ve doğal olarak dünya genelindeki yönetimler bu algıyla baş etmekte güçlük çekiyor. Çoğu yetkili kripto para birimleri piyasalarına ilişkin teredüütlerini dile getiriyor ve biz de onlara katılıyoruz, bu yüzden hızlı ve etkili bir biçimde sonuca ulaşmak istiyoruz.”

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328