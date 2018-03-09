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Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya'dan zincir ithalatına soruşturma

İstanbul, 9 Mart () - Ekonomi Bakanlığı, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya'dan yapılan "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan...

Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya'dan zincir ithalatına soruşturma

İstanbul, 9 Mart () - Ekonomi Bakanlığı, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya'dan yapılan "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ekonomi Bakanlığı tebliğinde, "Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan inceleme neticesinde, Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir" denildi.
"Bu aşamada belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir" denilen tebliğde, "Çin Halk Cumhuriyeti menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamlarının ithalatında dampinge karşı 1,200 dolar/ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında mevcut haliyle uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir" denildi.
Daha sonra, "Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu dampinge karşı önlemin Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi bilgi ve bulgular" belirlendiği de belirtilen telbiğde, alınan karar ilişkin de şöyle denildi:
"Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve İspanya menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Yönetmeliğin 38inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir."

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