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Hindistan SIG Sauer’den 99 milyon dolara 72 binden fazla tüfek satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Hindistan yerel medyasında yer alan habere göre Hindistan yönetimi, ABD merkezli silah üretim şirketi SIG Sauer’den 99 milyon dolar değerinde 72 bin 400 tüfek satın aldı. Yerel medyada yer alan haberde...

Hindistan SIG Sauer’den 99 milyon dolara 72 binden fazla tüfek satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Hindistan yerel medyasında yer alan habere göre Hindistan yönetimi, ABD merkezli silah üretim şirketi SIG Sauer’den 99 milyon dolar değerinde 72 bin 400 tüfek satın aldı.
Yerel medyada yer alan haberde Hindistan Savunma Bakanlığı yetkilileri kaynak olarak gösterilirken, söz konusu silahların Hindistan yönetimi ve şirket arasında anlaşılan tedarik usullerince alındığı ve 7.62 milimetrelik silahların bir yıl içinde teslim edileceği belirtildi.
Hindistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Hindistan ordusunun kullandığı 5.56x45 milimetrelik INSAS tüfeklerinin eskimesiyle cephane arayışına giderken, 2017 yılında ülke içinde üretilen tüfeklerin atış testlerinde başarısız olmasından beri Hindistan’da yerel silah üretiminde çeşitli engellerle karşılaşıldığı vurgulandı.
SIG Sauer tüfeklerinin teslimatını ABD güçleri ve bazı Avrupa ordularının yapacağı eklendi.

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