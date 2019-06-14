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Hindistan medyası-Hindistan gelecek hafta ABD’ye ek gümrük vergisi uygulayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Hindistan yönetimi, Washington yönetiminin Hindistan’ın ayrıcalıklı ticari statüsünü feshetmesinin ardından ABD’den ithal edilen 29 ürüne ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Yerel...

Hindistan medyası-Hindistan gelecek hafta ABD’ye ek gümrük vergisi uygulayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Hindistan yönetimi, Washington yönetiminin Hindistan’ın ayrıcalıklı ticari statüsünü feshetmesinin ardından ABD’den ithal edilen 29 ürüne ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ismi verilmeyen bir kaynak bademler, cevizler ve elmaların da aralarında bulunduğu çeşitli ABD ürününü hedef alan ek gümrük vergilerinin gelecek hafta uygulanacağını söyledi. Hindistan, 30 ABD ürününü hedef alan 240 milyon dolarlık ek gümrük vergilerini ilk kez, ABD’nin geçen sene açıkladığı çelik ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerinin ardından duyurmuştu. Bununla birlikte Hindistan yönetimi, söz konusu ek gümrük vergilerini, en sonuncusu 16 Haziran’a olmak üzere, birden çok kez erteledi.
ABD geçen ay, Hindistan’ın Washington’ı “piyasalarına adil ve makul erişim” konusunda temin edemediğini ve bu sebeple ülkenin lehtar gelişmekte olan ülke statüsünü sonlandırmıştı. ABD’ye yanıt olarak Hindistan Ticaret Bakanlığı, Washington’ın söz konusu kararına rağmen iki ülke arasında güçlü bağlar kurulması için çalışmaya devam edileceğini söylemişti.

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