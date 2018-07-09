Hindistan'da INC rakibi BJP'yi Bitcoin ile para aklamakla suçladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Hindistan’ın önde gelen partilerinden Hindistan Ulusal Kongresi (INC), politik rakibi ve şu anki lider Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) bir “Bitcoin dolandırıcılığına” karıştığını ileri sürdü.

INC sözcüsü Shaktisinh Gohil, BJP’nin kripto para birimleri yoluyla kara para akladığını öne sürerken, konuya ilişkin olarak BJP’nin derinlemesine yargılanmasını talep etti.

Kripto para birimlerine ilişkin ağır düzenlemelerin bulunduğu Hindistan’da Yüksek Mahkeme, geçen haftalarda ülke genelinde uzun bir süredir var olan kripto para birimleri ticareti yasağını kaldırmayı reddetmişti.