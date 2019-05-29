Hilton 100. yılını "100 yılın 100 anını" paylaşarak kutladı

İstanbul, 29 Mayıs () – Dünyanın ilk küresel otel şirketi Hilton 100. yılını, kültürden siyasete, bilimden insanlığın zaferlerine, geçen yüzyılın önemli analarını paylaşarak kutluyor.

ABD’nin Teksas eyaletinde 1919 yılında kurulan Hilton, bu hafta 100. yıl dönümünü kutluyor. Kuruluşunun 100 yıl sonrasında Hilton, 113 ülke ve bölgede 5 bin 700 otele sahip.

Hilton’un dünyanın farklı bölgelerinden yedi bin kişinin katılımıyla düzenlediği araştırma sonucunda geçen yüzyılın en etkili anı İkinci Dünya Savaşı’nın bitişi ve sonrasında ortaya çıkan yeni dünya düzeni olarak belirlendi. İkinci ve üçüncü sırada da 1954’te yapılan ilk organ nakli ve 1967 yılındaki ilk kalp nakli yer aldı.

Hilton’ın araştırma sonuçlarına göre “dünyayı şekillendiren en etkili 10 an” şöyle sıralandı:

- İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve ardından gelen yeni dünya düzeni (1945)

- İlk organ nakli (1954)

- İlk kalp nakli (1967)

- Penisilinin keşfi (1942)

- İnsanoğlunun Ay’a ayak basması (1969)

- Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Almanya’nın yeniden birleşmesi (1989)

- Uzaydaki ilk insan (1961)

- İlk tüberküloz aşısı (1927)

- İlk yapay kalp (2015)

- İlk kemoterapi tedavisi (1956)

Hilton’un 100’üncü yıldönümü hakkında yaptığı açıklamada Hilton EMEA Başkanı Simon Vincent şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kurucumuz Conrad Hilton uluslararası seyahatin dünya barışına katkıda bulunacağına ve insanlar arasındaki bağı arıtacağına inanırdı. Geçtiğimiz 100 yıl boyunca otellerimiz tarihin pek çok ikonik anlarına ev sahipliği yaptı. Dünyanın ilk ‘barış yatağı’ bundan 50 yıl önce Hilton Amsterdam’daydı. 1973’te Hilton New York Midtown’da dünyanın ilk cep telefonu konuşması gerçekleştirildi. Hilton olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki toplulukların adeta dokusuna işledik. Geçen yüzyılda 3 milyar misafir ağırladık. 10 milyon kişilik istihdam ve 1 trilyon dolarlık ekonomik etti yarattık.” (Fotoğraflı)