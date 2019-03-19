Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Hilmi Güler'den fındık üreticilerine müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemelerinin, 22 Mart Cuma günü itibarıyla fındık üreticilerinin hesaplarına yatırılmaya başlayacağı müjdesini verdi. AK Parti Ordu...

Hilmi Güler'den fındık üreticilerine müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemelerinin, 22 Mart Cuma günü itibarıyla fındık üreticilerinin hesaplarına yatırılmaya başlayacağı müjdesini verdi.
AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti hükümeti tarafından 10 yıldır fındık üreticilerine 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemesi yapıldığını hatırlattı. Ordu'da yaklaşık 122 bin 500 fındık üreticisine 282 milyon TL ödeme yapılacağını aktaran Güler, "Hükümet olarak fındık üreticilerini destekliyoruz. Fındıkta serbest piyasa için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından müdahale alımı yapılmıştı. Serbest piyasada şu anda alım fiyatı da TMO alım fiyatının üzerinde seyrediyor. Ayrıca her yıl Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya geldiğinde fındıkta desteklemenin devam edeceğini müjdelemişti. Fındık üreticilerimize yapılacak olan Alan Bazlı Gelir Desteği ödemeleri 22 Mart Cuma günü itibarıyla üreticilerimizin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına, TC kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328