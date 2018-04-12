MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkani Hidamet Asa, "Üretici kazanırsa Marmarabirlik de kazanır ilkesiyle üretici ortaklarına yapılan desteğin daha da artırılmasını düşünüyoruz. Amacımız, gelecek nesillerimize daha da güçlü bir Marmarabirlik bırakmaktır” dedi.​Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birliğin cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulunda aday olacağını açıkladı. Göreve gelmeden önce zarar eden bir kurum olarak bilinen Marmarabirlik'in bugün kar eden, karlılığını da yatırıma dönüştüren, kendi öz kaynaklarıyla ilk defa kar payı dağıtan bir kurum haline geldiğini söyledi. Başarılarının, şeffaf bir yönetim anlayışı ile sağlandığını ifade eden Asa, “Hepimizin öncelikli görevi birliğe sahip çıkmaktır. Marmarabirlik üreticinin sigortasıdır. Göreve geldiğimiz dönemle birlikte üreticimizin kuruma duyduğu güven her geçen gün artmıştır. Öncelikle huzurun hakim olduğu birlikte, hedefler geleceğe yönelik belirlenmektedir” dedi.Kooperatifçiliğin gönül ve ekip işi olduğuna dikkat çeken Hidamet Asa, bugüne kadar yapılan çalışmaları ekip ruhuyla yürütmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Gelinen bu noktada huzurun ne kadar önemli olduğunu, başarının altında birlik ve beraberliğin sağlamış olduğunu görmekteyiz. ‘Aslolan ortaktır. Birlik ve beraberliğimizde en büyük sermayemizdir’ anlayışıyla bugüne kadar verilen destek nedeniyle yönetim kurulum ve çalışma arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.'YENİ DÖNEMDE YENİ HEDEFLER'Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verilecek siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağının Marmarabirlik için bir anahtar rol olduğunu anlatan Asa, bu çalışmaları birçok resmi kurum ile yürütmeyi hedeflediklerine dikkat çekti.'Üretici kazanırsa Marmarabirlik de kazanır' ilkesiyle üretici ortaklarına yapılan desteğin daha da artırılmasını düşündüklerini beliren Başkan Asa, başarının sınırının olmadığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ortaklarımızın yapacağı düzenli teslimatlarla gübre, zirai ilaç desteğinden sonra önümüzdeki dönemde akaryakıt desteği de vermeyi planlıyoruz. Üretimde var yılı, yok yılı kavramlarını bitirmek üzere ortaklarımıza eğitimler vermeyi, bilimsel olarak çözüm üretmeyi hedefliyoruz. En önemlisi de, ortaklarımızın üretim maliyetlerini düşürecek olan organik gübre üretimine geçerek üretiminde kalite standartlarını artırmayı hedeflemekteyiz."'HEDEF 70 BİN TON ÜRÜN ALMAK'Önümüzdeki yıllarda kampanya döneminde 70 bin ton ürün almayı ve yılda 50 bin ton ürün satmayı planladıklarını açıklayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Geleceğimize yönelik yatırımları planlarken, ürün alım hedeflerimiz de büyüyor. Ortaklarımızın beyan ettiği ürünü teslim etmesi, Marmarabirlik’in hedeflerine ulaşması demektir. Başarının sınırı yoktur. Amacımız, gelecek nesillerimize daha da güçlü bir Marmarabirlik bırakmaktır” dedi.

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