Hermes/Murray: Küresel ticaret gelecekte yerin bölgesel ticarete bırakabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz () – Birleşik Krallık merkezli yatırım danışmanlığı şirketi Hermes Investment Management Yatırım Departmanı Başkanı Eoin Murray, mevcut uluslararası iticaret sisteminin gelecekte değişebileceğini ve yerini bölgesel ticaret sistemine bırakabileceğini söyledi.

Murray, CNBC’ye yaptığı açıklamada, ticari gerilimlerin sürmesiyle sınır ötesi ticaret sisteminin “dramatik bir değişime uğrayabileceği” uyarısını yaptı ve şunları söyledi:

“Uzun bir süredir mevcut durumun yalnızca ticaret savaşından değil, küreselleşmenin artmasıyla oluşan teknoloji savaşından kaynaklandığını düşünüyoruz. Muhtemelen, bildiğimiz dünya ticareti, yerini gelecekte bölgesel ticarete bırakacak.”

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının söz konusu durumda etkili olmasına karşın Murray, Japonya ve Güney Kore arasında artan ticari gerilimlerin küresel ticaretteki değişimde etkili olabileceğini belirtti ve “Burada bir silah olarak kullanılan ticaretin oluşturduğu gerilimlerin altında, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana süren ve çözülmesi gereken anlaşmazlıklar yer alıyor” dedi.