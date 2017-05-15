Herkes Kitap Vakfı’ndan "cezaevinde bulunan her kadın için bir kitap" kampanyası

İstanbul, 15 Mayıs () - Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap ulaştırmak için çalışmalar yapan "Herkese Kitap Vakfı" bu kez de cezaevlerinde bulunan kadınlara yeni bir pencere açmak için kolları sıvadı.

Herkese Kitap Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de mevcut toplam 9 Kadın Cezaevinde bulunan kadınlar kitap okusun diye Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Herkese Kitap Vakfı iş birliği yaptı.

Açıklamaya göre, #BendenSanaBirNefes sloganı ile başlayan bu kampanya sayesinde Kadın Cezaevlerinde mevcut kütüphanelerdeki kitap zenginliği ve kalitesini arttırmak amacıyla Herkese Kitap Vakfı tarafından 36 bin yeni kitap cezaevlerine bağışlandı.

Bu çerçevede, projeye Bilgi Üniversitesi Bilgili Liderler Kulübü öğrencileri önderliğinde birçok üniversite öğrenci kulübü de çalışmalara katkı sağladı.

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver konuyla ilgili, “Her kitap yeni bir pencere açar. Cezaevinde bulunan her kadın için bir kitap bir nefestir. Herkese Kitap Vakfı ilk parti olarak 36 bin yeni kitabı cezaevlerine gönderdi. Daha çok kitap gönderebilmek için bir nefes de siz verin. “Benden Sana Bir Nefes” diyerek el ele verelim. Cezaevlerine daha çok kitap gönderelim” dedi.

“Benden Sana Bir Nefes” kampanyası için Bilgi Üniversitesi öğrencileri hocalarının liderliğinde bir de tanıtım filmi hazırladılar.

Herkese Bir Kitap Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana ve Mersin’de buluna 9 Kadın Cezaevine gönderilen kitaplar hükümlü ve tutuklu kadınlarımıza yeni bir pencere açacaktır" denildi. (Fotoğraflı)