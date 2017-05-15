Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Herkes Kitap Vakfı’ndan "cezaevinde bulunan her kadın için bir kitap" kampanyası

İstanbul, 15 Mayıs () - Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap ulaştırmak için çalışmalar yapan "Herkese Kitap Vakfı" bu kez de cezaevlerinde bulunan kadınlara yeni bir pencere açmak için kolları...

Herkes Kitap Vakfı’ndan "cezaevinde bulunan her kadın için bir kitap" kampanyası

İstanbul, 15 Mayıs () - Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap ulaştırmak için çalışmalar yapan "Herkese Kitap Vakfı" bu kez de cezaevlerinde bulunan kadınlara yeni bir pencere açmak için kolları sıvadı.
Herkese Kitap Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de mevcut toplam 9 Kadın Cezaevinde bulunan kadınlar kitap okusun diye Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Herkese Kitap Vakfı iş birliği yaptı.
Açıklamaya göre, #BendenSanaBirNefes sloganı ile başlayan bu kampanya sayesinde Kadın Cezaevlerinde mevcut kütüphanelerdeki kitap zenginliği ve kalitesini arttırmak amacıyla Herkese Kitap Vakfı tarafından 36 bin yeni kitap cezaevlerine bağışlandı.
Bu çerçevede, projeye Bilgi Üniversitesi Bilgili Liderler Kulübü öğrencileri önderliğinde birçok üniversite öğrenci kulübü de çalışmalara katkı sağladı.
Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver konuyla ilgili, “Her kitap yeni bir pencere açar. Cezaevinde bulunan her kadın için bir kitap bir nefestir. Herkese Kitap Vakfı ilk parti olarak 36 bin yeni kitabı cezaevlerine gönderdi. Daha çok kitap gönderebilmek için bir nefes de siz verin. “Benden Sana Bir Nefes” diyerek el ele verelim. Cezaevlerine daha çok kitap gönderelim” dedi.
“Benden Sana Bir Nefes” kampanyası için Bilgi Üniversitesi öğrencileri hocalarının liderliğinde bir de tanıtım filmi hazırladılar.
Herkese Bir Kitap Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana ve Mersin’de buluna 9 Kadın Cezaevine gönderilen kitaplar hükümlü ve tutuklu kadınlarımıza yeni bir pencere açacaktır" denildi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246