Her yıl 1 milyon buzağı yetersiz beslenmeden ölüyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE kesim için yılda 550 bin hayvan ithal ederken, her yıl 1 milyonun üzerinde buzağının yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü açıklandı.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) Şubat ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. ATB meclisinde son günlerde biberin lastik gibi uzamasının sebebinin kullanılan kimyasal ilaçlar olduğu yönündeki haberler tartışıldı. Benzer bir durumun geçen ay domateste yaşandığını ve bu konuya açıklık getirilmeye çalışıldığını anlatan ATB Başkanı Ali Çandır, bu kez de biberin elastikiyetiyle ilgili tüketiciyi olumsuz etkileyici haberler yapıldığını kaydetti. Seralardaki üretimde döllenmenin arılarla yapıldığını ve kimyasal ilaç kullanılmadığını belirten Çandır, "Bu konuda çok fazla olumsuz haberin gündeme getirilmemesi için TOBB ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık" dedi.

FİYATLARI DÜŞÜRMEK İÇİN BİLİNÇLİ

Bunların hiçbir bilimsel tabana dayanmayan ve tarım sektörüne büyük zarar veren haberler olduğunu kaydeden Ali Çandır, "Bir bilim adamının değerlendirmesi olmayan bu tür haberler binlerce kişinin ekmeğine zarar veriyor. Sebze ürünlerinin enflasyonu tetiklediği ve yüksek çıkmasına sebep olduğunun gösterilmesi nedenleriyle, sanki son günlerdeki yaklaşımların bu etkiyi düşürmek için bilinçli olduğu yönünde düşünceler var. Bu tür haberlerle enflasyonu tetiklediği öne sürülen domates, biber gibi ürünlere talebi azaltarak, tüketimi ve fiyatlarının da düşmesiyle enflasyonun da düşürüleceği düşünülüyor" dedi.

1 MİLYON BUZAĞI ÖLDÜ

ATB meclisinde Türkiye'deki buzağı ölümlerinin de çok ciddi düzeyde olduğu gündeme getirildi. ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye'de bir taraftan hayvan ithal etmek için debelenilirken, bir taraftan da çok ciddi buzağı ölümleri olduğu ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Buzağı ölümlerine ilişkin bilgi veren meclis üyesi Hüseyin Simav ise Türkiye'de kesime alınmak üzere 550 bin canlı hayvan ithal edildiğini, fakat her yıl kaybedilen buzağı sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu dile getirdi. Simav, "Kaybettiğimiz buzağı sayısı ithal ettiğimiz hayvanın iki katı ve bu durum dışa bağımlılığımızın artmasına sebep oluyor" dedi.

BAKANLIK BU YIL FARK ETTİ

Buzağı ölümlerinin nedeninin yetersiz beslenme ve bakım olduğunu belirten Simav, beslenme şeklinden kaynaklı ishal hastalığının bu ölümlere sebep olduğunu aktardı. Simav, uzun yıllardır devam eden buzağı ölümlerinin bu yıl fark edildiğiğini, bakanlığın ölümlerin önüne geçmek için teşvik vernmeye başladığını söyledi. Buzağılar 4 aylık hale gelince teşviğin verildiğini söyleyen Simav, bunun da hayvan başına 350 ile 550 TL olduğunu kaydetti. Hüseyin Simav, Türkiye'de en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu ölümlerin yaşandığını anlattı.



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