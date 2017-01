"Her saldırı emekçi halklara ve tüm ülkeye ciddi zararlar veriyor"

İstanbul, 2 Ocak () – Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, "nereden gelirse gelsin ve hangi amaca hizmet ederse etsin" terörü lanetlemenin insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Birleşik Metal-İş'in Ortaköy / Reina katliamına ilişkin bir açıklamasında, “Bu ülkede meydana gelen her saldırının da başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halklara ve tüm ülkeye ciddi zararlar verdiğini çok net olarak görüyoruz. 2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’da bir gece kulübünde 39 kişinin ölümüne yol açan hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" denildi.

"Bu son saldırı da açıkça göstermiştir ki terör dil, din, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin tüm insanlığa düşmanlık etmektedir. Ancak bizim için en büyük tehdit bu saldırıların ülkemizde gerçekleşmesi ve toplumumuzun birlik ve beraberliğini hedef almış olmasıdır" diye devam eden Birleşik Metal-İş açıklamasında, "Nereden gelirse gelsin ve hangi amaca hizmet ederse etsin terörü lanetlemek insanlık görevimiz olmalıdır. Biz dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla ve düşünceyle insan yaşamının kutsal olduğuna ve buna yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğine olan inancımızı sürdürüyoruz" denildi ve şöyle devam edildi:

"Bu ülkede meydana gelen her saldırının da başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halklara ve tüm ülkeye ciddi zararlar verdiğini çok net olarak görüyoruz. Patlayan her bomba, gerçekleştirilen her saldırı, ateş gibi sadece düştüğü yeri değil, tüm ülkeyi bir yangın yerine çeviriyor, tüm halkı yakıyor. Bunca akan kan, yitirilen can ve parçalanan masum bedenler arasında gündelik yaşamını güçlükle sürdürmeye çalışan emekçiler için hayat giderek daha da zorlaşıyor. Bu ülkenin emekçileri olarak, ekmek mücadelesiyle yaşam savaşı arasında kalırken, bir yandan da bu ülkeye sahip çıkmak ve çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmaya çalışıyoruz. Emperyalizmin oyuncağı haline gelen terör örgütlerinin bu halkı birbirine düşürme, bölme ve belki de yok etme girişimlerini boşa çıkarmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Birleşik Metal-İş Sendikası olarak emperyalizme ve sömürüye karşı tavrımızdan taviz vermeden her zaman demokrasi, özgürlük ve barışı savunduk. Bugün de aynı kararlılıkla teröre karşı ortak mücadele konusunda irademizi bir kez daha vurgularken tüm ülkemize ve insanlık alemine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 2017 yılının bizi bölmek isteyenlere inat, can güvenliğimizin sağlandığı, huzur, demokrasi, özgürlük ve barış içinde geçmesi dileklerimizi bir kez daha yineliyoruz."