Her bütçeye uygun yatlar CNR Avrasya Boat Show’da

İstanbul, 9 Şubat () – Denizcilik sektörünün buluştuğu CNR Avrasya Boat Show 10-18 Şubat tarihleri arasında açık kalacak. CNR Avrasya Boat Show’da en pahalı yatlar arasında 4.5 milyon euro fiyatıyla İtalyan Sanlorenzo’nun SL78 modeli gelirken, en uygun tekne olan Safter 3.50’nin fiyatı ise üç bin 500 lira.

İtalyan Sanlorenzo, SL78 modelini, Trio Yachting; Prestige 460, Prestige 520 ve NC 33’ü modellerini, Tiger Yachts da Anatolia modelini Türkiye’de ilk kez fuarda görücüye çıkaracak.

Dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nın (CNR Avrasya Boat Show) VIP açılışı CNR EXPO’da gerçekleştirildi. Fuarın açılışını CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Başkanı Alparslan Sirkecioğlu gerçekleştirdi.

10-18 Şubat tarihleri arasında açık kalacak fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen bin 500 markası, üç bin 500'ün üzerinde deniz aracı ve ekipmanlarını ziyaretçilerle buluşturdu.

İlkler CNR Avrasya Boat Show’da

CNR Avrasya Boat Show’da birçok yatın ilk kez Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük iki mega yat üreticilerinden olan İtalyan Sanlorenzo, yeni SL78 modelinin Türkiye prömiyerini fuarda yaptı. 24.64 metre uzunluğunda ve fuarın en pahalı yatı olarak öne çıkan SL78’in fiyatı vergiler hariç 4.5 milyon euro. Fuarın en uygun teknesi ise Safter 3.50’nin fiyatı ise üç bin 500 lira.

Fuarda ayrıca Trio Yachting; Prestige 460, Prestige 520 ve NC 33 modellerini ilk kez sergiledi. Firma Prestige 460’ı 486 bin Euro, Prestige 520’yi 636 bin Euro ve NC 33 ise 196 bin 400 Euro başlangıç fiyatıyla sergileniyor. Ayrıca fuarda TigerYachts kendi üretimi olan Anatolia modelini ilk kez görücüye çıkarıyor. Daha çok balıkçılık hobisi ile ilgilenenler için üretilen Anatolia’nın fiyatı 29 bin eurodan başlıyor.

CNR Avrusya Bot Show’da Princess Yachts’ın da birbirinden iddialı dört farklı modeli sergileniyor. Princess 75 Motor Yatcht, Princess 68, Princess 62 ve Princess V40 modelleri görünüş ve özellikleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

Jet Ski, ATV, UTV, lüks otomobil de fuarda

Fuarda, denizcilik sektörüne ait birçok ürün meraklıların beğenisini kazandı. CNR Avrasya Boat Show’da elektrikli Jet Surflar, elektrikli Jet Skiler ile dalış malzemeleri de dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Denizcilik ürünlerinin yanı sıra lüks otomobil ve küçük arazi aracı olarak bilinen ATV ve UTV’ler de fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. CNR Avrasya Boat Show’a katılan Nasyonal firması Lamborghini, Maserati, Land Rover ve Rolls-Royce araçlarını 286 bin Euro ile 675 bin Euro arasında değişen fiyatlarla yat severlerin beğenisine sundu. Fuarda, küçük arazı araçları olan lüks ATV’lerin fiyatı 23 bin 690 dolar, UTV’ler ise 55 bin dolardan sergileniyor. (Fotoğraflı)