Hepsipay’den dijital ödemelerde “Kolay Ödeme” hizmeti

İstanbul, 27 Ocak () - Hepsipay, ki taraf arasında bir e-ticaret altyapısı ya da banka entegrasyonu olmadan ödeme işleminin yapılabilmesine imkân sağlayan “Kolay Ödeme” hizmetini devreye aldı.

Hepsipay Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kuloğlu, “Hepsipay olarak yenilikçi teknolojilerle ödemeler dünyasını dijitalleştiriyoruz. ‘Kolay Ödeme’ hizmetimizle ödeme sürecine hız ve güven katıyoruz” dedi.

Hızlı, güvenli ve basit ödeme yöntemleri sunan Hepsipay, yeni nesil ödeme sistemlerinden daha fazla sayıda kullanıcının ve kurumun faydalanması için “Kolay Ödeme” hizmetini devreye aldı. İki taraf arasındaki uzaktan alışveriş deneyimine yeni bir boyut getiren “Kolay Ödeme” özelliği sayesinde, bir e-ticaret alt yapısı ya da banka entegrasyonu gerekmeksizin ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek.

Hepsipay’in “Kolay Ödeme” özelliği şu şekilde işliyor: Öncelikle, ödeme alma ihtiyacı olan şirketler Hepsipay’e üye oluyor. Alıcı ve satıcının anlaşmasının ardından, satıcının ödeme için oluşturduğu linkle ödenecek tutar, e-posta veya sms ile alıcıya gönderiliyor.

Bu linke tıklandığında açılan ödeme sayfası üzerinden alıcı kart bilgilerini satıcıya iletmeden kendisi tuşlayabiliyor. Alıcı tüm ödeme bilgilerini içeren ve kendisine özel oluşturulmuş olan ödeme sayfasına kart bilgilerini girdikten sonra güvenli bir şekilde ve kolaylıkla ödemesini yapabiliyor.

Hepsipay Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kuloğlu şu bilgileri verdi:

“Hepsipay olarak yenilikçi teknolojilerle ödemeler dünyasını dijitalleştiriyoruz. ‘Kolay Ödeme’ hizmetimizle ödeme sürecine hız ve güven katıyoruz. Bu yenilikçi sistemden, uzaktan satışla müşterilerinden ödeme almak isteyen satıcılardan, aylık abonelik ücreti tahsil etmek isteyen kurumlara veya bayilerinden tahsilat yapacak şirketlere kadar farklı alanlardan isteyen herkes faydalanabilecek. Taksitle ödeme avantajı da sunuyoruz. Müşteriler isterlerse ödemelerini kredi kartından tek çekim ile yapabilir veya sunulan taksit seçeneklerinden birini tercih edebilirler.”

Ödeme sürecinin en önemli kısımlarından birinin güvenlik konusu olduğunu ifade eden Murat Kuloğlu, Hepsipay’in hem satıcılar hem de alıcılar için en yüksek düzeyde güvenlik sağladığını söyledi. Türkiye’nin lider internet markalarını bünyesinde barındıran Doğan Online’ın uzun yıllara dayanan tecrübesiyle güvenli ödeme altyapısı sunduklarını belirten Kuloğlu, ödeme ekosistemini büyütecek yenilikler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.