Hepsipay ve Fibabanka’dan sektörü büyütecek işbirliği

İstanbul, 1 Mart () - Sunduğu yenilikçi teknolojiler ve çözümlerle ödeme sistemleri pazarında fark yaratan Hepsipay, hizmet verdiği üyeleri arasına Türkiye’nin hızlı ve yenilikçi bankası Fibabanka markasını da ekledi.

Yeni nesil ödeme teknolojileri ile farklı sektörlerden işletmelerin iş süreçlerine değer katan Hepsipay, Fibabanka’yla dijital ödeme pazarının büyümesine katkı sağlayacak önemli bir işbirliğine imza attı. Fibabanka’nın ödeme hizmeti alma ihtiyacı olan müşterileri bundan böyle Hepsipay’in hızlı, güvenli ve basit ödeme çözümlerinden yararlanabilecek.

Fibabanka ile çalışan işletmeler Hepsipay’in başta “sanal POS” olmak üzere, iki taraf arasında bir e-ticaret altyapısı ya da banka entegrasyonu olmadan ödeme işleminin yapılabilmesini sağlayan “kolay ödeme”, kart bilgilerinin güvenle saklanmasına imkân veren “tek tıkla ödeme” gibi ürünlerinden faydalanmaya başlayacak. Ayrıca taksitli ödeme, tek komisyon oranı ile çalışma, düzenli ödeme ve ödemelerin ertesi gün hesaba geçmesi, Fibabanka müşterilerine sunulan diğer özellikler arasında yer alıyor.

1 yıllık ücretsiz üyelik avantajı

Hepsipay bu büyük işbirliği kapsamında özel bir kampanyayı devreye aldı. Mart ayının sonuna kadar Hepsipay’e başvuru yapan Fibabanka müşterilerinden bir yıl boyunca 60 TL tutarındaki aylık ücret alınmayacak. Başvurular bu adreste yer alan form doldurularak yapılabilecek ve müşterinin Fibabanka’da hesabının olması yeterli olacak.

“KOBİ’lerin dijitalleşmesi yolunda önemli bir adım”

Türkiye’nin yenilikçi bankaları arasında yer alan Fibabanka’nın müşterilerine fayda sağlamak istediklerini ifade eden Hepsipay Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kuloğlu şunları söyledi: “Hepsipay olarak Fibabanka ile çalışan ve sanal POS yardımıyla ödeme almak isteyen tüm müşterin hayatını kolaylaştıracağız. Bu işbirliği Fibabanka’nın 35 bin KOBİ müşterisinin dijitalleşmesi yolunda önemli bir adım olacak. Özellikle internet üzerinden satış yapan veya uzaktan ödeme almak isteyen KOBİ’lerin, Hepsipay’in sanal POS ile güvenli ve kolay ödeme hizmetlerinden yoğun olarak faydalanacağını düşünüyoruz. Fibabanka’yla bu değerli işbirliğini yapma fırsatını bulduğumuz için çok mutluyuz.”

"Hepsipay’e verdiği destek için teşekkür ediyoruz"

Fibabanka olarak KOBİ müşterilerinin yaşamını kolaylaştırmaya ve dijital dünyaya kolayca ayak uydurabilmelerine önem verdiklerini belirten Fibabanka Perakende Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun da şöyle devam etti:

“Ülkemizin öncü finansal teknoloji şirketi olan Hepsipay ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında bankamız KOBİ müşterilerinin dijital platformdan tahsilat işlemlerinde yeni bir alternatif sunmaya başlayacağız. İşletmelerimize Hepsipay platformu üzerinden sunulacak olan kolay ulaşılır, pratik ve güvenilir hizmet anlayışı ile tahsilatlarının en hızlı şekilde gerçekleşmesine aracı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üstelik Mart sonuna kadar Hepsipay Sanal Pos başvurusunda bulunan müşterilerilerimiz 1 yıllık aidat muafiyeti fırsatını da yakalıyor olacak. Hepsipay’e KOBİ müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmada verdiği bu destek için teşekkür ediyoruz.”