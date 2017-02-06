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Hepsipay: Satıcı ve alıcılar için en yüksek düzeyde güvenlik sağlıyoruz

İstanbul, 6 Şubat () - Ödeme sistemleri pazarında yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Hepsipay, 7 Şubat Güvenli İnternet Günü kapsamında online ödemelerde güvenliğin önemi hakkında bilgiler paylaştı.  Hepsipay Yönetim Kurulu Başkanı...

Hepsipay: Satıcı ve alıcılar için en yüksek düzeyde güvenlik sağlıyoruz

İstanbul, 6 Şubat () - Ödeme sistemleri pazarında yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Hepsipay, 7 Şubat Güvenli İnternet Günü kapsamında online ödemelerde güvenliğin önemi hakkında bilgiler paylaştı. 

Hepsipay Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kuloğlu, 7 Şubat Güvenli İnternet Günü kapsamında bir açıklama yaptı.

Kuloğlu açıklamasında, “Ödeme sistemleri pazarı dijital ekosistemin çok önemli bir parçası haline geldi. Güvenlik konusu ise online ödeme hizmetinin temelini oluşturuyor. Hepsipay olarak hem satıcılar hem de alıcılar için en yüksek düzeyde güvenlik sağlıyoruz” dedi. 

Farklı iş modellerini kapsayan çözümleriyle ödeme sistemleri pazarında hizmet veren Hepsipay’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kuloğlu, müşterilerinin ödeme ihtiyaçlarını karşılarken üst düzey güvenlik sistemleri kullandıklarını söyledi.  

Murat Kuloğlu, internet kullanımının yaygınlaşması ve dijital ekonominin büyümesi ile güvenli internet kavramının öneminin arttığını ifade etti. İnternetin hayatı kolaylaştıran olanaklarından verimli bir şekilde faydalanmak için öncelikle güvenli kullanım teknolojilerine ve becerilerine sahip olmak gerektiğini söyleyen Murat Kuloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ödeme sistemleri pazarı dijital ekosistemin çok önemli bir parçası haline geldi. Güvenlik konusu ise online ödeme hizmetinin temelini oluşturuyor. Hepsipay olarak hem satıcılar hem de alıcılar için en yüksek düzeyde güvenlik sağlıyoruz. Online ödemede riskleri sıfıra indiren PCI DSS sertifikalı ödeme alt yapısına sahibiz. İşlemlerimiz 150'den fazla gelişmiş güvenlik filtresinden geçiyor. Bu güvenli ve akıllı alt yapının yanı sıra, gece gündüz çalışan tecrübeli bir ekiple hizmet veriyoruz.”

Hepsipay’in Türkiye’nin lider internet markalarını bünyesinde barındıran Doğan Online’ın çatısı altında hizmet verdiğini vurgulayan Murat Kuloğlu, Doğan Online’ın uzun yıllara dayanan tecrübesinden yararlandıklarını belirtti. 

 

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