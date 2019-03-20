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Hepsiburada’dan KDV tutarı kadar indirim

Hepsiburada, 'KDV’si Bizden' sloganıyla müşterilerine, 21 Mart Perşembe gün sonuna kadar laptop, bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), çevre birimleri ve birçok üründe KDV tutarı kadar indirim fırsatı sunacağını açıkladı. Hepsiburada’dan...

Hepsiburada’dan KDV tutarı kadar indirim
Hepsiburada, 'KDV’si Bizden' sloganıyla müşterilerine, 21 Mart Perşembe gün sonuna kadar laptop, bilgisayar bileşenleri (ekran kartı, işlemci, ram, anakart, SSD), çevre birimleri ve birçok üründe KDV tutarı kadar indirim fırsatı sunacağını açıkladı.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, "Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, 21 Mart Perşembe günü 23.59’a kadar devam edecek. Kampanyaya MSI, Asus, JBL, WD, ViewSonic gibi beğenilen markaların taşınabilir bilgisayar, kulaklık, taşınabilir disk, monitörürünleri ve daha birçok çeşitli teknolojik ürün dahil olacak" denildi.

KADINLAR DAHA ÇOK BİLGİSAYAR ALMAYA BAŞLADI

Hepsiburada’nın KDV’si Bizden fırsat dönemlerinden alınan trend verilerine göre; önceki ay ile karşılaştırıldığında, kadınların bilgisayar ürünlerine gösterdiği rağbetin iki kat artış gösterdiği belirlendi. Aynı zamanda kadınların çocuklarına ve eşlerine de özel günler için teknoloji ürünleri hediye etme alışkanlığının giderek arttığı açıklandı.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İLK SIRADA

Bilgisayar ürünlerine en fazla talep 26-45 yaş grubundan gelirken, 18-25 yaş grubunu oluşturan gençler ve öğrencilerin de bilgisayar ürünlerine olan ilgisinin dikkate değer şekilde artış gösterdiği belirtildi. Paylaşılan verilere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa, Adana, Antalya, Kocaeli, Manisa ve Balıkesir illeri bilgisayar ürünlerine en fazla talep gösteren iller olarak sıralandı.

Kampanya kapsamına dahil olan ürünlere Hepsiburada platformu üzerinden kolaylıkla ulaşılabilecek.

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