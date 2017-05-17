Hepsiburada’dan kadınlara ‘güçlü’ destek

İstanbul, 17 Mayıs () - Hepsiburada, girişimci kadınları e-ticarete teşvik eden programını başlattı. 2017 sonuna kadar 1000 yeni kadın girişimciyi programa dahil etmeyi hedefleyen Hepsiburada’nın sunduğu avantajlar paketi sayesinde girişimci kadınlar işlerini e-ticarete taşıyıp büyütecek.

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner: “Kadın gücünün eksik olduğu ekonomilerin sağlıklı yürümesi zor. Hepsiburada’nın başta teknoloji ve pazarlama olmak üzere tüm imkan ve yeteneklerini bu program aracılığıyla girişimci kadınlar için seferber ediyoruz.”

E-ticaret platformu Hepsiburada, e-ticaret yoluyla kadınların ekonomide güçlenmesine destek olacak Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını hayata geçiriyor. Program kapsamında Hepsiburada Pazar Yerinde mağaza açan kadınlara satış, operasyon, lojistik ve pazarlama desteği sunulacak. Sıfır maliyetle sanal mağaza açma, komisyon indirimleri ve ürünlerini platform üzerinde avantajlı şekilde pazarlama imkânı sunulacak olan kadınlar aynı zamanda girişimcilik ve e-ticaret alanlarında eğitim ve danışmanlık desteği de alabilecek.

Programın tanıtımı için bugün İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, duyduğu heyecanı dile getirerek: “Kadının güçlenmesi ve işgücüne katılımını, ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişimi için son derece önemli buluyoruz. Fakat biliyoruz ki; ülkemizde kadınların iş gücüne katılımı ve girişimcilik oranı istenilen düzeyde değil. Burada bize düşen görev girişimci kadınlara bir yol göstermek, gerekli şartları oluşturmak; aslında onlara gerekli donanımı sunmak” dedi. Hepsiburada’nın başta teknoloji ve pazarlama olmak üzere tüm imkân ve yeteneklerini bu program aracılığıyla girişimci kadınlar için seferber ettiklerini anlatan Doğan Boyner, “Girişimci, rekabetçi ve güçlü bir ülke olma yolunda kadınların öncü olduğu bir dönüşüme ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Tanıtımda, komisyonda, kargoda avantajlar…

Toplantıda söz alan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi; “2015 yılında Hepsiburada Pazar Yerini açarken Türkiye’nin ticari potansiyelini dünyaya açmaya vesile olmaktan heyecan duymuştuk. Bu tarihten itibaren ticaret yapmak isteyenler; KOBİ’ler, esnaf veya markalar Hepsiburada’da mağaza açmaya ve Hepsiburada güvencesiyle ürünlerini satmaya başladı; işletmesini bulunduğu sokağın, mahallenin ve kentin mağazası olmaktan çıkarıp Türkiye’nin mağazası haline getirdi. Şimdi de bu imkanı kadınlar için ek avantajlarla zenginleştirip girişimci kadınların sayısının artmasını istiyoruz. Hepsiburada’da bir ürünün sergilenmesi o ürünün her gün milyonlarca kişi tarafından görülmesi demek. Girişimci kadınlar Hepsiburada platformunda ürünlerini satmaya başladıklarında tüm Türkiye’den sipariş alabilir duruma gelecekler. Biz bu büyük erişim desteğinin yanı sıra komisyon oranlarında, siparişlerin kargolanmasında ve online pazarlamada oluşan birçok maliyeti bu program kapsamında üstleniyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan Türkiye Kadın Girişimci Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Üyesi Şule Yüksel de programın Türkiye’deki kadın iş gücünün potansiyelini ortaya koymada büyük fırsat yarattığını belirterek, kadınların fırsat eşitliği sağlandığı takdirde aşamayacakları engel olmadığını vurguladı. Türkiye’de sayıları 110 bine ulaşan kadın girişimcilerin yüzde 82’sinin hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Şule Yüksel, kadınların kurduğu işletmelerin yüzde 85’inin 3 yıl içerisinde kapandığını belirterek, “Kadın girişimcilerin önünde en büyük engelleri eğitim, finansa erişim, pazara erişim ve rol model eksikliği oluşturuyor. Bütün bunlar da kadınlarda özgüven eksikliğine sebep oluyor” dedi.

2007’den bu yana “İşimi Kuruyorum” eğitimleri ile KAGİDER üyelerinin kendi tecrübe ve bilgilerini kadın girişimcilere ve kadın girişimci adaylarına aktardığını ifade eden Şule Yüksel, bu eğitimleri artık KAGİDER Pusula eğitim platformunda Işık Üniversitesi’nin akademik partnerliği ve Hepsiburada iş birliğiyle online olarak verdiklerini belirtti. Bu sayede tüm Türkiye’den kadınlara erişim sağladıklarını kaydeden Şule Yüksel, KAGİDER Pusula'da Hepsiburada'nın desteği ile kadın girişimcilere yeni pazarlar açmayı ve Hepsiburada’da kadın girişimciler için sanal mağaza oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla 2017 sonunda 1000 yeni girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor.

