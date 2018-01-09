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Hepsiburada’dan e-ticarete “yerli yazılım” katkısı

İstanbul, 9 Ocak () - Hepsiburada, ARGE ekibinin yeni geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” ile satışta olan ürünlere ilişkin bilgilerin güncellenmesi çok daha hızlı yapabildiği gelişimci ürününü Türkiye’deki e-ticaret firmalarına...

Hepsiburada’dan e-ticarete “yerli yazılım” katkısı

İstanbul, 9 Ocak () - Hepsiburada, ARGE ekibinin yeni geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” ile satışta olan ürünlere ilişkin bilgilerin güncellenmesi çok daha hızlı yapabildiği gelişimci ürününü Türkiye’deki e-ticaret firmalarına da sunacak.
 Hepsiburada ARGE ekibi, geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” sayesinde operasyonel verimliliği artırmanın yanı sıra e-ticarette ürün bilgilerinin güncellenmesinde yaşanan olası gecikmelere son veriyor. Hepsiburada platformunda 15 kişiden oluşan özel ARGE ekibinin bir yıl boyunca çalışarak geliştirdiği yazılım “Mordor” sayesinde güncelleme hızı 480 kat artıyor ve  “Mordor” ile bir dakikada 480 bin ürün güncellenmesi yapılabiliyor.
Hepsiburada, geliştirdiği yerli yazılım “Mordor” sayesinde tüketicilere en güncel ürün bilgilerini sunarken, listelemedeki fiyat farklılıklarının olma ihtimalini engelliyor. Sistem ayrıca stok bilgilerini de güncel tutarak, tüketicilerin stokta olmayan ürünle karşılaşması gibi durumları ortadan kaldırıyor.
E-ticaret sektöründe ilkleri hayata geçiren Hepsiburada, operasyonel süreçlere de gelişimci bir yaklaşım getiriyor. Hepsiburada ARGE merkezinin geliştirdiği proje ilerleyen dönemde Türkiye’de ve dünyada farklı e-ticaret sitelerinin de kullanımına sunulabilecek.
“Mordor”un tamamen yerli bir yazılım olmasının Türkiye ekonomisine de katkıda bulunacağını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Hepsiburada platformunda işlem hacmi arttıkça daha önce kullanılan yabancı kaynaklı yazılımın yerine daha gelişmiş bir yazılım ihtiyacı duyulduğunu ve böylece ürünün ortaya çıktığını belirtti.
Yaklaşık bir yıl süren çalışmalarla ilgili Ekmekçi, “E-Ticaret Türkiye’de giderek büyüyor. Bu nedenle işlem sayısı da sürekli artıyor. 'Mordor', platformumuzda satılan ürün bilgilerinin çok daha hızlı güncellenmesinde çıtayı yükselten bir araç oldu. Böylece eskiden dakikada bin güncelleme yaparken, artık 480 bin güncelleme yapabiliyoruz. Bu da tüketicilere sunduğumuz mükemmel müşteri deneyiminin kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Örneğin 24 Kasım Efsane Cuma’da 20 milyon kez ziyaret edilen Hepsiburada’da milyonlarca güncelleme Mordor sayesinde hiçbir gecikme olmaksızın yapılabildi” dedi. (Fotoğraflı)

 

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