Hepsiburada’dan e-ticaret girişimcilerine destek

İSTANBUL, () - Hepsiburada, İTÜ ARI Teknokent tarafından hayata geçirilen ‘İTÜ Çekirdek’ ile birlikte girişimcilere destek veriyor. Hepsiburada, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için, 2017 yılından bu yana İTÜ Çekirdek Girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda girişimcileri ve çözümlerini ön kuluçka, hızlandırıcı, Big Bang ve kuluçka süreçlerinde değerlendiriyor ve onlara destek veriyor. Big Bang’in bu yılki finalinde e-ticaret ödülünü, Hepsiburada vermeyi planlanıyor.

İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimcilere kapılarını açan İTÜ Çekirdek, bugüne dek bin 150 girişime ve 3 bin 450 girişimciye destek oldu.

ÖZTÜRKLER, GİRİŞİMCİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

E-ticaret sektörünü daha da ileriye götürecek ve Hepsiburada müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni girişimleri desteklediklerini belirten Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Hepsiburada olarak, Türkiye’de dijital dönüşümün öncü teknoloji platformlarından biriyiz ve yeni girişimlerin yeşermesi ve gelişmesi için yıllardır katkıda bulunuyoruz. Avrupa ve dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden biri olan İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile yaptığımız iş birliği sayesinde, e-ticarette müşterilerimizin hayatına etki edecek, müşteri odaklı çözümlerin üretilmesi için destek sağlıyoruz. E-Ticaret ile ilgili tüm girişimleri bu sene İTÜ platformuna davet ediyor ve iş birliğimizle desteklemeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Yenilikçi iş fikirlerinin gelişmesine daha fazla katkı sunacağımıza inandığımız iş birliğimizde Hepsiburada olarak tecrübelerimizi paylaşmak için de heyecan duyuyoruz."

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp ise gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili olarak, "Avrupa’nın en iyi ikinci ve dünyanın en iyi üçüncü kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek olarak, aramıza katılan destekçilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Hepsiburada ile geçtiğimiz yıl başlattığımız iş birliğimizi bu yıl da sürdürmenin mutluluğuyla, e-ticaret alanındaki girişimler, İTÜ Çekirdek’te gelişmeye daha uygun bir ortam buluyor. Hepsiburada ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde e-ticaret girişimcilere daha güçlü destek vereceğiz. Sektörlerinin inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçilerimiz arasına katılmaya davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyon ile dönüştürme potansiyeli taşıyor" diye konuştu.

HEPSİBURADA E-TİCARET ÖDÜLÜ

Hepsiburada, e-ticaret alanındaki girişimleri desteklemek üzere her yıl olduğu gibi, bu yıl da İTÜ Çekirdek Girişimcilik ekosistemine davet ettiği firmalar arasından birine kasım ayında düzenlenecek Big Bang Girişimcilik yarışmasında 50.000 lira finansal destek sağlayacak.

Ödül, Hepsiburada’dan başlangıç sermayesi olması için hibe olarak sunulacak ve kazanan Big Bang final sahnesinde açıklanacak.

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