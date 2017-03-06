Hepsiburada’dan bir yenilik daha: Alışveriş ve altın yatırımı artık aynı sepette

İstanbul, 6 Mart () - Hepsiburada, taksitli altın satışıyla bir yeniliğe daha imza atıyor. Türk halkının bir numaralı yatırım aracı olan altını güvenli elektronik alışveriş ile taksitli olarak sunan hepsiburada, müşterilerinin alışveriş yaparken yatırım da yapabilmesini sağlıyor.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, 3 milyon ürün çeşitliliğiyle müşterilerine geniş bir yelpazede hizmet sunan hepsiburada, ziyaretçilerine sadece alışveriş imkânı değil yatırım yapma imkanı da sağlıyor. Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan altını artık taksitle internet üzerinden güvenle satın alabilme yeniliğini getiren hepsiburada, herkesin bütçesine hitap ederek yatırımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Hepsiburada üzerinden kredi kartıyla 4 taksitle alınabilen gram altınlar, tüketicilerin altın hesabına havale olarak anında yansıtılıyor. Bu sayede hepsiburada müşterileri altın yatırımını taksitle yapıp, isterlerse bankalardaki altın hesaplarından anında bozdurabiliyorlar. Tek tıkla aynı gün hesaba altın havalesi yapılabilen bu yenilikle, hem piyasadaki anlık iniş ve çıkışlar takip edilebiliyor hem de masrafsız, hızlı ve güvenli bir şekilde yatırım yapmanın ayrıcalığı yaşanabiliyor.

“Hepsiburada’da taksitli altın satışı fiziki altın satışının 2 katına çıktı”

Internet üzerinden taksitle altın alımının Türk halkı tarafından benimsendiğini ve giderek arttığını belirten hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım çeşidi altın. Hesaplamalara göre Türkiye’de ‘yastık altı’ olarak tabir edilen altın yatırımı yaklaşık 5 bin ton. Bu da bugünkü değeriyle yaklaşık 182 milyar dolar ediyor. Ülke nüfusuna bölündüğünde ise kişi başına yaklaşık 36 adet çeyrek altının yastık altında olduğu varsayılıyor. Biz de hepsiburada olarak, Türk halkına, altın yatırımlarını kolaylaştırmak ve güvenilir altın almalarını sağlamak için bu hizmeti sunduk” dedi.

4 taksitle güvenilir bir şekilde aldığı altının hepsiburada müşterilerinin hesabına anında aktarıldığını vurgulayan Ekmekçi, “Hepsiburada üzerinden altın satan firmalarımız, yıl sonu itibariyle başlattığımız kampanya öncesinde altını fiziki olarak satıyorlardı. Kampanyamız başladıktan sonra taksitli altın satışının, fiziki altın satışının 2 katına çıktığını tespit ettik“ diye konuştu.

Aynı gün havale

Hepsiburada kullanıcıları kredi kartı ile güvenli bir şekilde taksitli altın satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor. Güncel altın fiyatından satın alınan altın, kullanıcıların vadesiz altın hesaplarına aynı gün içerisinde aktarılıyor. Kullanıcılar gram olarak satın aldıkları altınları istekleri zaman, vadesiz altın hesaplarından Dünya Altın Borsası’nın güncel rakamı üzerinden Türk Lirası, dolar ve avroya çevirebiliyor. Hepsiburada kullanıcıları hesaplarına gönderilen gram altınlarını bankalarında, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı veya şubeler aracılığıyla istediği anda nakite dönüştürebiliyor.