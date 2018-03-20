Hepsiburada’da bisiklet tutkunlarına bol seçenek

İstanbul, 20 Mart () - Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, bahar ayları yaklaşırken, kasları güçlendiren, nefes alımını düzenleyen, kilo kontrolü sağlayan ve strese iyi gelen bisiklet sporuyla ilgilenen profesyonel ya da amatörlere ürün alternatifleri sunuyor.

Özellikle Avrupa ülkelerinde ulaşım amaçlı olarak kullanılan ve hem trafik sorununa çare olan hem de enerji tasarrufu sağlayan bisiklet kullanımı, Türkiye’de de giderek yaygınlaşıyor. Baharın gelmesiyle birlikte pratik ve doğaya saygılı araçlara talep artarken, 14 milyon ürün çeşidiyle Türkiye’nin en çok seçenek sunan e-ticaret platformu Hepsiburada; elektriklisinden, yarış ya da dağ bisikletine, çocuklara yönelik bisikletlerden katlanabilenlere kadar her ihtiyaca yönelik bisikleti müşterileriyle buluşturuyor.

Hem küçüklere hem büyüklere bir klasik: Salcano Hector

Salcano markasının en çok adet satışı yapılan ve en eski modellerinden biri olan Salcano Hector 26 V modeli, eğimli kadro yapısıyla yetişkinlerin yanı sıra, daha küçüklerin de kullanımına imkân veriyor. Yüksek dayanımlı çelikten yapılmış kadrosu üzerinde yer alan spiral amortisör sayesinde tüm tümsek, kaldırım gibi engebeleri absorbe ederek off-road kullanımında bile son derece konforlu bir sürüş sağlıyor. 21 vites seçeneği, en zorlu yollarda yorulmadan aynı performansta devam etmeye olanak sağlıyor. Toprak zemine uygun dişli lastikleri kayma riskini azaltıyor, farklı alüminyum freni ise az bir kuvvet ile frenlemeye yardımcı oluyor.

Kadınlara özel Orbis Dağ Bisikleti

Sadece renkleriyle ya da desenleriyle farklılaşmanın ötesinde, kadın anatomisine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde dizayn edilen Orbis kadın dağ bisikletleri, hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Dayanıklı çelik kadrosu, alüminyum jantları, yüksek kaliteli frenleri sayesinde uzun yıllar, zorlu koşullara dayanabiliyor.

Enik marka elektrikli bisikletlerle, açık havanın tadı daha az yorularak çıkıyor

Kolayca katlanıp küçüldüğü için, araba bagajında taşınabilen bu model, ayrıca elektrikli olduğu için daha uzun mesafeleri daha az efor sarf ederek kat etmeye olanak sağlıyor. Kullanıcısını terletmediği için çoğunlukla işe gidip gelmek için tercih edilen Alman Enik bisikletlerin aküsü, altı saatte şarj oluyor ve bu aküyle 50 km yol yapabiliyor, dinamosu sayesinde de akü beslenmeye devam ediyor. LED ön ve arka aydınlatmaları ve farlarıyla gece sürüşlerine de uyum sağlıyor. (Fotoğraflı)