Hepsiburada: Türkiye 2 yılda bir yatak değiştiriyor

İSTANBUL-()-TÜRKİYE’NİN e-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye’nin yataklarını internetten aldığını ve alışveriş verilerine göre Türkiye'nin 2 yılda bir yatak değiştirdiğini duyurdu.

Hepsiburada'ya göre; tüketiciler en çok yaylı ve visko yatakları almayı tercih ediyor. Satın alma sıklığını etkileyen faktörler arasında ise aile bireylerine gelen öneriler ve ev değişiklikleri gibi nedenler yer alıyor. Türkiye’de internet üzerinden yatak alışverişlerini en çok 26-35 yaş aralığı yapıyor. Alışveriş yapanların yüzde 50’den fazlası kadın tüketici olarak yer alıyor. Türkiye, 160x200 cm ebatlarındaki çift kişilik yatakları daha çok tercih ederken tek kişilik yataklarda ise 90x190 cm ölçülerindeki yatakları tercih ediyor.2015 yılından bu yana yatak satışları her yıl %60’un üzerinden büyüyenHepsiburada2017 yılında 40 bin adet yatak sattı.

BEBEK YATAKLARINDA TERCİH ANTİ ALERJİK

"İnternet üzerinden alınan bebek park yatakları, oyun yatakları ve beşik alışverişlerinde geçen yıla oranla görülen yüzde 60‘lık artış, kişilerin e-ticaretten sıkça alışveriş yaptıklarını gösteriyor" diyen Hepsiburada; ailelerin bebek yataklarında anti alerjik ve hijyenik aleoveralı yatak kumaşlarını tercih ettiğini belirtti. E-Ticaret platformunun alışveriş verilerine göre bebek yatakları için doktorların da önerisi olan yaylı ve pamuk dolgulu yatak tercihleri ön plandayken, yetişkinler kendileri için visko yatakları tercih ediliyor. Yataş Selena, Merinos ve Taç Yatak’ta geçerli olacak kampanyalarla vücut şekline uygun yeni yataklar Hepsiburada’da müşterilerini bekliyor.

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